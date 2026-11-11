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Vitor Pereira se arrepende de ida ao Flamengo após deixar o Corinthians: 'Erro tremendo'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Contratado no início de 2023 para tentar levar o Flamengo ao título do Mundial de Clubes, Vitor Pereira durou apenas 18 jogos à frente do time carioca. Longe de conquistar o objetivo e demitido sem tempo de implantar a sua filosofia, o técnico português afirmou que a sua ida ao rubro-negro após deixar o Corinthians foi um "erro tremendo".

Em entrevista ao portal Zero Zero, ele abriu o jogo. "Houve aquela passagem pelo Flamengo, já com os meus níveis de energia completamente a zeros. A zeros. Tive duas semanas de descanso e iniciei outra época, não sei com quantos títulos para jogar. Foi um erro tremendo. Eu estava desgastadíssimo, precisava recuperar a minha energia, precisava de ter vindo para casa e, depois, se tivesse de voltar, voltava", afirmou o treinador.

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Após fazer um bom trabalho no Corinthians, quando chegou à final da Copa do Brasil, e perdeu a decisão para o próprio Flamengo, na disputa por pênaltis, em pleno Maracanã, o comandante deixou a equipe paulista alegando problemas familiares no fim de 2022. No entanto, um inesperado acerto com o Flamengo, cerca de um mês depois, gerou uma grande polêmica no cenário esportivo nacional.

Com um calendário ajustado e sem tempo hábil para dar padrão de jogo à equipe, as decepções se acumularam. Além da eliminação precoce no Mundial, (o time foi eliminado na semifinal para o Al-Ahli), o Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras e ainda amargou um vice-campeonato carioca para o rival Fluminense.

"Logo na primeira ou segunda semana, já estávamos a disputar a final da Supertaça, com o Palmeiras. Mais uma semana ou duas e já estávamos a disputar o Mundial de Clubes. Sem poder treinar, foi impossível. Eu nem pude começar a treinar. Não tivemos tempo de preparar nada", desabafou.

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Livre no mercado após a sua saída do Nottingham Forest, o treinador admite, três anos depois, que a sua vinda para o Rio de Janeiro foi precipitada. Após ser demitido do Flamengo, o treinador dirigiu o Al Shabab, da Arábia Saudita, e depois fez dois trabalhos na Inglaterra ao assumir o Wolverhampton e depois o Nottingham Forest.

Quanto aos próximos passos, ele foi direto ao ponto. "O objetivo é voltar para a Inglaterra. É lá que eu me sinto desafiado", afirmou Vitor Pereira.

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