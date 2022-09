Vítor Pereira promete time competitivo contra o São Paulo, mas já pensa no Flu

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Depois do frustrante empate por 2 a 2 com o Internacional, o técnico Vítor Pereira tem uma semana cheia para aprontar o Corinthians para o clássico de domingo, com o São Paulo. A situação é boa para tentar recuperar a tempo jogadores que foram desfalques diante do Inter, como Renato Augusto, mas nada garante que eventuais retornos sejam aproveitados no Morumbi, já que o treinador português divide seus pensamentos entre o duelo com o rival paulista e a decisão da semifinal da Copa do Brasil, contra o Fluminense, na quinta.

continua após publicidade .

Pereira promete levar um time competitivo a campo na disputa do clássico. Não deixará, porém, de calcular os impactos de suas escolhas na partida seguinte. "Contra o São Paulo, vamos fazer uma equipe que nos permita competir, mas depende da recuperação deles. Temos a semana inteira, e espero que tenhamos mais soluções para o jogo contra o São Paulo, sabendo que o próximo é uma eliminatória e pode nos dar a final", avaliou. "O jogo contra o Fluminense é elementar, vamos ter que ir com o melhor que tivermos", completou.

Contra o Inter, o Corinthians teve uma extensa lista de desfalques por lesão, com Renato Augusto, Lucas Piton, Adson, Raul Gustavo, Adson, Maycon, Júnior Moraes e Robson Bambu. Outra baixa foi Du Queiroz, mas por suspensão, portanto o volante é retorno certo para os próximos compromissos.

continua após publicidade .

De uma formal geral, a situação ainda é preocupante, até porque os dois laterais-direitos saíram machucados de campo no domingo. Fagner sentiu um desconforto na coxa direita e foi substituído por Rafael Ramos, que teve de sair minutos depois, com o mesmo problema do companheiro de posição. Assim, o zagueiro Bruno Méndez teve de ser deslocado para a lateral direita, função já exercida por ele em outras oportunidades.

"Temos que equilibrar, ver se alguns desses jogadores se recuperam para o jogo. O Du estava suspenso, o Maycon não acredito porque nem sequer está para treino, Paulinho está fora, Renato é um ponto de interrogação, Adson também, Piton acredito que virá, o Júnior Moraes também não sei, é um ponto de interrogação. Temos esse problema do Rafa e do Fagner. O Bruno do ponto de vista defensivo faz lateral, mas ofensivo, não", comentou Vítor Pereira.

Ao comentar pontualmente sobre o Renato Augusto, que sofre com um problema na panturrilha, o treinador mostrou preocupação. O meia ficou um longo período sem poder jogar e voltou como um dos líderes técnicos da equipe.

continua após publicidade .

"Estando bem, ele dá a nós esse jogo entre linha, o último passe, melhora de criação. Se tivéssemos Maycon também iria melhorar a criação também, o Du não é de passe", disse. "Preocupado estou. Esperamos que ele se recupere a tempo para essas decisões, mas ele também precisa de condição física e isso é o que me preocupa. O Roni, o Xavier, o Cantillo são todos jogadores que não estão habituados a jogar entre-linhas. Não são meias ofensivos, são mais jogadores de contenção", completou.

O clássico com o São Paulo, válido pela 26ª rodada do Brasileirão, está marcado para as 16 horas de domingo, no Morumbi. Contra o Fluminense, o duelo será às 20 horas de quinta-feira, na Neo Química Arena. O primeiro jogo, no Rio de Janeiro, terminou empatado por 2 a 2.