Vítor Pereira promete cobrança rígida no Corinthians até a decisão com o Flamengo

A atuação morna, repleta de falhas e desconcentrada do Corinthians em Caxias do Sul fez o técnico Vítor Pereira prometer uma cobrança rígida vo elenco alvinegro até o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, frente ao Flamengo, no dia 12, na Neo Química Arena.

"São muitos jogos entrando mal ou na primeira ou na segunda parte ou em ambas. Temos de entrar no jogo de outra forma, e hoje (em Caxias) voltou a acontecer", disse o treinador corintiano, que deverá escalar um time misto frente ao Athletico-PR, sábado à noite, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

"A questão é que o jogo é importante para nós. Alguns (jogadores) vão ter que ser geridos, estão fora, não podem jogar. Vamos ter de fazer uma boa gestão para chegarmos ao meio de semana em condições de dar uma resposta", concluiu Vítor Pereira.

Além da disputa da final da Copa do Brasil, o Corinthians luta para ficar no G-4 do Brasileirão. E a briga promete ser intensa até o final das 38 rodadas. O time soma 51 pontos, ao lado do Fluminense, e está atrás de Internacional (53) e Palmeiras (63). O Flamengo é o quinto, com 48, um a mais que o Athletico-PR.