Vitor Pereira projeta correção de rota no Corinthians e retomada no Brasileiro

O técnico Vitor Pereira pretende, a partir deste final de semana, trabalhar rápido para recolocar o Corinthians no caminho das vitórias e, assim, manter o time entre os quatro primeiros colocados no Campeonato Brasileiro.

A derrota para o Palmeiras no final de semana fez com que o time do Parque São Jorge perdesse a segunda posição para o Flamengo (os times têm o mesmo número de pontos, mas os cariocas tem uma vitória a mais).

Os jogos contra o Fortaleza, Red Bull Bragantino e Internacional são considerado fundamentais para a recuperação corintiana no torneio. Nos últimos dois compromissos, o Corinthians somou apenas um ponto em duas partidas.

Além de cair para o terceiro lugar, a equipe do Parque São Jorge ainda permitiu a escapada do Palmeiras na liderança do Brasileiro. A meta da comissão técnica é permanecer sempre na zona de classificação direta para a Libertadores.

O calendário apertado e as contusões são os grandes problemas que o treinador vem enfrentando para administrar os jogos da equipe. Mas o treinador confia em uma recuperação imediata no Brasileiro.

"Temos um elenco de qualidade estamos fazendo o trabalho da melhor maneira", afirmou o treinador que chegou a 43 jogos no comando da equipe. Neste período, ele obteve 17 vitórias, 13 empates e 13 derrotas com um aproveitamento de 49,6%.