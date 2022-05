Vítor Pereira inicia preparação do Corinthians para 'decisão' com a Portuguesa-RJ

Da Redação

O técnico Vítor Pereira iniciou, nesta segunda-feira, a preparação do Corinthians para a partida decisiva com a Portuguesa-RJ, quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. O time que vencer passa às oitavas de final da Copa do Brasil, pois houve empate, por 1 a 1, na partida de ida, em Londrina.

continua após publicidade .

O elenco corintiano se reapresentou no CT Joaquim Grava, após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, por 1 a 0, gol marcado por Renato Augusto. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos fizeram trabalho regenerativo, enquanto os demais participaram de uma atividade tática, juntamente com sete atletas que vieram das categorias de base. Foram eles: os zagueiros Murillo e Robert Renan; o lateral-direito Léo Mana; os meio-campistas Guilherme Biro e Matheus Araújo; e os atacantes Felipe e Wesley.

Um dos trabalhos, orientados por Vítor Pereira, foi concentrado na posse de bola em campo reduzido, prevendo que o adversário carioca deverá se fechar em seu campo, buscando os contra-ataques.

continua após publicidade .

Depois das atividades no gramado, alguns atletas aperfeiçoaram as cobranças de pênalti, afinal um novo empate após a disputa dos 90 minutos vai levar a decisão da vaga para as penalidades.