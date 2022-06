Vítor Pereira deve ter Corinthians com meio de campo fraco na marcação em Goiânia

(via Agência Estado)

Vítor Pereira teve a semana inteira de treinamento no Corinthians, mas chega para enfrentar o Atlético-GO, às 20h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, repleto de desfalques e com um time bem diferente daquele que imagina poder colocar em campo.

Sem Willian (trauma no tornozelo direito), Fagner, João Victor (ambos com entorse no tornozelo direito), Jô (trauma na perna esquerda), Raul Gustavo (covid-19) e Maicon (suspenso), o treinador orientou seus jogadores pela última vez, nesta sexta-feira, e deverá recorrer a uma formação de meio de campo sem poder de marcação (Du Queiroz, Cantillo (Giuliano) e Renato Augusto) e um ataque desentrosado (Gustavo Mantuan, Róger Guedes e Júnior Moraes).

Com isso, uma escalação provável para entrar em campo poderá contar com: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Robson Bambu e Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo (Giuliano) e Renato Augusto; Gustavo Mantuan, Róger Guedes e Júnior Moraes.

Invicto há cinco rodadas no Brasileirão, com três empates consecutivos, o Corinthians inicia a nona rodada em primeiro lugar com os mesmos 15 pontos de Palmeiras e Atlético-MG.