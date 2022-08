Vítor Pereira deve mudar Corinthians contra o Fortaleza visando a Copa do Brasil

(via Agência Estado)

Visando o duelo da semifinal da Copa do Brasil, o técnico Vitor Pereira deve modificar a equipe que goleou por 4 a 1 o Atlético-GO na última quarta-feira para o duelo contra o Fortaleza, nesse domingo, às 18h, na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians enfrentará na quarta-feira, às 19h30, no Rio de Janeiro, o Fluminense no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil - o duelo de volta será somente no dia 15 de setembro.

A primeira mudança mais provável contra o Fortaleza é a escalação de Bruno Méndez, na zaga. Como ele não pode jogar a Copa do Brasil, deve ser o titular ao lado de Raul Gustavo. Gil e Balbuena podem ganhar uma folga. Na lateral-direita, Fágner pode ganhar um descanso e dar lugar a Léo Mana.

No ataque, Yuri Alberto tem boas chances de ser mantido entre os titulares após fazer três gols sobre o Atlético-GO. Júnior Moraes é opção para o seu lugar. No meio-campo, Renato Augusto deve dar lugar a Giuliano.

No sábado, antes de viajar para a capital cearense, Vítor Pereira priorizou treinos com bolas paradas no ataque e na defesa e também chutes a gol.

O Corinthians entra na 23ª rodada do Brasileiro na terceira colocação com 39 pontos, só perdendo para o Flamengo no número de vitórias. O líder é o Palmeiras, com 48 pontos. Após 22 rodadas, o Fortaleza é o 15º colocado, com 24 pontos.