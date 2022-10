Vítor Pereira definirá seu futuro no Corinthians após conversa com o presidente

(via Agência Estado)

A confiança na conquista da Copa do Brasil era tão grande no Corinthians que o técnico Vítor Pereira tinha tudo para confirmar sua permanência para a próxima temporada após o jogo. Chateado com o vice-campeonato, o treinador português se enrolou sobre qual será seu futuro, mas deve anunciá-lo antes do clássico com o Santos, no sábado, após uma "conversa com o presidente."

Para não perder o foco na decisão, Vítor Pereira vinha adiando o anúncio sobre onde vai trabalhar em 2023. Também queria conversar com sua família em Portugal, e ganhou sinal positivo para continuar seu projeto. Impressionado com o clube e o apoio da torcida, tem tudo para renovar por mais uma temporada.

"Depois desse jogo, era o timing da conversa com o Duílio (Monteiro Alves, presidente). Vou conversar com ele antes. Não vou anunciar uma coisa em público antes de ter uma conversa com o presidente, não posso fazer isso", disse o treinador. A diretoria está esperançosa pela manutenção do trabalho, em sua visão bastante positivo, com time decidindo a Copa do Brasil e sempre entre os melhores no Brasileirão.

Tecendo elogios à torcida e à diretoria, o treinador deixou no ar que sua resposta tende a ser positiva, como todos esperam, mas que será comunicada pelo presidente. "Eu gosto muito do clube, sinceramente. O Corinthians é um clube que me identifiquei muito desde o início pelo espírito, o sentido do povo, a torcida, o presidente, a direção. Não vou falar sobre meu futuro aqui, vocês vão ouvir da boca do Duílio."

Sobre a final, engrandeceu o espírito do time, apesar de não esconder a tristeza com a derrota nos pênaltis. "Um grupo unido, de caráter, forte, que conseguiu se superar. A torcida deve estar orgulhosa e agora temos de buscar títulos no futuro."

PALAVRA DO PRESIDENTE

O presidente Duílio Monteiro Alves confirmou após a derrota do Corinthians na final da Copa do Brasil, que o futuro do técnico Vítor Pereira será decidido nos próximos dias. O dirigente disse que estava triste e chateado com o resultado do maracanã, mas orgulhoso do que o time rendeu dentro de campo.

"A vontade do Corinthians é de que ele (Vítor) permaneça, mas nós vamos conversar e saber das condições para o próximo ano", disse Duílio, bastante abatido com a derrota nos pênaltis, na zona mista do Maracanã. "Dói mais nas penalidades, mas o time fez duas partidas muito boas e nos deixou bastante orgulhosos."

O presidente também usou as redes sociais para passar confiança para a torcida. "Futebol é mesmo assim. Sei que todo corintiano sai do jogo de hoje de coração machucado, mas com o orgulho inteiro. A gente nunca vai parar de lutar. Força a todos, e à Fiel, muito obrigado pelo apoio infinito. Juntos temos muito a conquistar."