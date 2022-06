Vítor Pereira critica arbitragem após empate do Corinthians: 'Coisa absurda'

(via Agência Estado)

O técnico Vítor Pereira reprovou a atuação do árbitro Flávio Rodrigues de Souza no empate em 0 a 0 entre Corinthians e Santos, neste sábado, pelo Brasileirão. Em um jogo de poucas chances claras de gol, a equipe do treinador português até aumentou a produtividade ofensiva na segunda parte, mas não balançou a rede.

"A arbitragem hoje me fez lembrar as de antigamente. Faz tempo que não via algo assim. As diretrizes atuais de arbitragem são para um jogo corrido. A partida foi muito paralisada. Foi uma coisa absurda. No contexto, acabamos só conseguindo um ponto".

Apesar da bronca da diretoria e da comissão técnica com a arbitragem, o lateral-esquerdo Fábio Santos reconheceu o jogo mais "picotado", mas evitou fazer críticas. "O segundo tempo foi bem travado, mas o resultado foi justo para o que os times apresentaram".

Com o resultado, o Corinthians segue na vice-liderança do Brasileirão, com 26 pontos, dois atrás do Palmeiras, que enfrenta o Avaí, neste domingo. Mas a equipe tem apenas dois pontos de diferença para Athletico-PR e Internacional, que ocupam a terceira e quarta posições, respectivamente.

O Corinthians tem pouco tempo de descanso até a próxima partida, o que foi novamente lamentado por Vítor Pereira após o empate com o Santos em 0 a 0. O time volta a campo nesta terça-feira, na Neo Química Arena, diante do Boca Juniors, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.