Vítor Pereira chega ao Rio para iniciar trabalho como técnico do Flamengo

Vítor Pereira desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira para iniciar o trabalho como treinador do Flamengo, clube com o qual acertou um contrato válido até o final de 2023. O português chegou cedo ao Aeroporto do Galeão, por volta das 6 horas. Em seguida, foi para um hotel encontrar dirigentes flamenguistas, antes de comandar o primeiro treino no Ninho do Urubu.

"É uma alegria estar aqui, é com muita satisfação que aceitamos esse desafio, com responsabilidade, com compromisso. E retribuir com trabalho esta confiança que o clube depositou no nosso trabalho", disse o treinador em entrevista à FlaTV. "Foram esses grandes desafios que me trouxeram ao Flamengo. A decisão foi, essencialmente, com base na possibilidade de lutar por títulos", concluiu.

Treinador do Corinthians durante a temporada passada, sua primeira trabalhando no futebol brasileiro, Vítor Pereira se vê mais preparado do que no ano anterior. "Naturalmente, foram dez meses no Brasil que me permitiram ter conhecimento das equipes, e do Flamengo também, conhecimento dos jogadores. É uma vantagem que sinceramente um ano atrás eu não tinha, mas neste momento tenho", disse o técnico, que teve viveu seis embates com o clube rubro-negro enquanto comandava a equipe corintiana.

Pelo time paulista, ele comandou a equipe em 64 jogos, obteve 21 vitórias, 21 empates e sofreu 17 derrotas apresentando um aproveitamento de 51,5%. O treinador de 54 anos não ganhou nenhum título, mas chegou à final da Copa do Brasil, na qual acabou perdendo o troféu nos pênaltis justamente para o Flamengo.

Pereira assume a equipe flamenguista após um final de temporada vitorioso do clube carioca, com conquistas da Libertadores e também da Copa do Brasil sob o comando de Dorival Júnior, que recebeu uma mensagem de agradecimento do Flamengo nesta segunda, em publicação nas redes sociais.

"Agradecemos ao técnico Dorival Júnior, comandante das conquistas da Copa CONMEBOL Libertadores e Copa do Brasil, pelos serviços prestados ao Clube de Regatas do Flamengo. Desejamos muito sucesso em sua carreira. Obrigado, professor!", diz o texto. Dorival anunciou a saída no dia 25 de novembro. Quando fez o comunicado, explicou que a decisão havia sido da diretoria e que sua vontade era permanecer no clube.