Vítor Pereira arma Corinthians para marcar o Palmeiras sob pressão no Brasileirão

O técnico Vítor Pereira chegou ao Corinthians com ideia de imprimir estilo de marcação ofensiva, sem deixar o oponente respirar, adiantando linhas e forçando o erro. Com o tempo, abriu mão do esquema por causa do desgaste de seus atletas mais experientes e pelo alto número de jogos em série. Mas deve usar a tática no clássico com o Palmeiras, neste sábado, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, para apagar a má impressão deixada no dérbi do primeiro turno.

Ciente que pode pegar um rival um pouco mais desgastado por causa da batalha palmeirense contra o Atlético-MG, no qual jogou boa parte com nove jogadores na quarta-feira, o treinador corintiano quer sair em vantagem jogando em casa para depois ter o contragolpe a seu favor.

Depois de poupar titulares e levar 3 a 0 no primeiro turno, na Arena Barueri, Vítor Pereira foi bastante cobrado pelo fato de não ter dado o devido tratamento para o histórico confronto e agora parece entender a importância do dérbi. Por isso, dedicou grande parte do trabalho desta quinta-feira para o esquema de sufocar, buscando um triunfo.

O começo do trabalho foi o de pressionar os defensores. Os atacantes, com auxílio dos meias, jogavam quase na área adversária. Usando sempre o campo reduzido, o português também aprimorou o ataque na hora de buscar espaços para furar o ferrolho defensivo. O Corinthians vem marcando poucos gols - não fez nenhum em quatro partidas de mata-mata da Libertadores, por exemplo - e a cobrança nos homens de frente também aumenta.

Jogando com marcação alta, o Corinthians conseguiu sua vitória mais expressiva no ano sob a direção do português: os 5 a 0 sobre a Ponte Preta no Paulistão. Vítor Pereira sabe que a história agora é diferente, mas necessita dar uma resposta após queda na Libertadores diante do Flamengo para o time voltar à briga no Brasileirão. São seis pontos de distância do líder Palmeiras.

Willian está rescindindo com o clube e Renato Augusto tem boas chances de começar o clássico para dar mais qualidade ao time. Gil, Balbuena, Lucas Piton, Cantillo e Róger Guedes, reservas contra o Flamengo, podem ser outras novidades.