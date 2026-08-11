Vitinha indica 3 companheiros de PSG para Bola de Ouro antes de final: 'Voto em um parisiense'

Não faz muito tempo, Vitinha se definiu entre os melhores meio-campistas do mundo. Nesta terça-feira, o português do Paris Saint-Germain falou sobre a final da Supercopa da Europa diante do Astton Villa, na qual o clube francês é favorito, e foi questionado sobre a Bola de Ouro. Ele não se incluiu na lista, mas disse que três companheiros mereciam a premiação pela temporada passada fantástica.

Atual campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain também ganhou o Campeonato Francês e a Supercopa da França, encantando a Europa com futebol envolvente e ofensivo. Os resultados expressivos motivaram Vitinha a sugerir seus amigos à Bola de Ouro.

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"Há muitos bons jogadores que podem ganhar o troféu este ano. Para mim, normalmente seria um jogador do PSG como Kvaratskhelia depois da sua temporada na Champions League, Dembélé depois da sua grande temporada, ou Fabian Ruiz, que já ganhou tudo (ergueu o troféu da Copa do Mundo com a Espanha). Eu voto num parisiense!", afirmou o português.

Os principais nomes do PSG se reapresentaram somente neste segunda-feira após a disputa da Copa do Mundo. Mesmo assim, Luiz Enrique relacionou sua força máxima para a primeira decisão da temporada.

"Estou bem", disse Vitinha sobre a motivação para uma nova temporada já largando com decisão. "No ano passado, mostramos que tínhamos muita vontade de conquistar títulos. Queríamos ganhar mais títulos e mais troféus. Este ano não é diferente. Será difícil, mas queremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ganhar mais", destacou, sem desrespeitar o rival inglês.

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"Todos nós conhecemos o Aston Villa, mesmo sendo uma nova temporada. É sempre difícil jogar contra eles. O jogo de volta, há dois anos? Eu me lembro. Foi duro, especialmente o segundo tempo. Sabemos o quão difícil será a partida desta quarta-feira, mas também sabemos que a Supercopa é um jogo que raramente se tem a chance de disputar na carreira", disse.

O fato de o time titular pouco ter treinado não preocupa Vitinha. "É claro que sabemos que a preparação está um pouco curta. Não dá para ter recuperação e preparação ao mesmo tempo. Mas minha equipe e eu acreditamos que estaremos prontos para quarta-feira. Faremos tudo o que pudermos para vencer."