Vinicius Silvestre repete positivo e Palmeiras leva campeão da Copinha ao Mundial

Da Redação

Único caso de covid-19 na delegação do Palmeiras que está em Abu Dabi para a disputa do Mundial de Clubes, o goleiro Vinicius Silvestre voltou a testar positivo na contraprova realizada nesta sexta-feira. Segundo o clube, ele está assintomático e segue isolado no hotel onde a equipe está hospedada.

continua após publicidade .

Vinicius Silvestre foi diagnosticado com covid-19 nos testes realizados no elenco alviverde assim que o Palmeiras desembarcou nos Emirados Árabes, na quinta-feira. Todos os outros atletas que estão no país do Oriente Médio testaram negativo.

Com a necessidade de haver três goleiros entre os 23 jogadores relacionados, Mateus, de 19 anos, campeão da Copa São Paulo pelo Palmeiras no último dia 25, foi convocado por Abel Ferreira para a disputa do Mundial. Ele se junta a Vanderlan e Giovani, zagueiro e atacante do sub-20 que também estão em Abu Dabi.

continua após publicidade .

O caso de Vinicius Silvestre é o terceiro diagnóstico positivo de covid-19 no Palmeiras nesta semana. Anteriormente, o atacante Gabriel Verón e o lateral uruguaio Piquerez também testaram positivo e não viajaram com o elenco. Os atletas estão sendo monitorados e, caso testem negativo, podem embarcar para os Emirados Árabes nos próximos dias.

O Palmeiras tem até o próximo dia 6 para definir os nomes dos 23 inscritos. Até lá, os três jogadores que testaram positivo para covid-19 podem ser integrados ao grupo a tempo da inscrição final.

O Palmeiras estreia no torneio na próxima terça-feira, às 13h30 (de Brasília) contra Monterrey ou Al Ahly. Nesta sexta-feira, o elenco palmeirense realizou o segundo dia de atividades em solo árabe.

"Temos de competir, ser intensos, ter ajuda mútua com o companheiro, não deixar o companheiro sozinho no campo, seja para atacar ou defender. O Abel fala muito disso, então temos de trazer à memória o que fez a gente chegar até aqui. O competir é a base do nosso time", disse o meio-campista Raphael Veiga.