Vinicius Junior decide e Real Madrid vence Sevilla de virada no Espanhol

Com atuação decisiva dos brasileiros, o Real Madrid venceu o Sevilla por 2 a 1, de virada, neste domingo, mantendo sua vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. Jogando em casa, no estádio Santiago Bernabéu, o time da capital contou com gol decisivo de Vinicius Junior aos 42 minutos do segundo tempo, com passe do zagueiro Éder Militão, para vencer a partida válida pela 14ª rodada.

Forte candidato ao título, principalmente pela péssima fase vivida pelo Barcelona, o Real chegou aos 33 pontos na tabela, com quatro pontos de vantagem sobre Atlético de Madrid e Real Sociedad, que tem um jogo a mais que os dois rivais. O Sevilla, por sua vez, ocupa a quarta colocação, com 28 pontos.

Formando dupla de ataque com Benzema, Vinicius Junior voltou a ser decisivo no Real. Aos 42, ele avançou pela esquerda e acertou lindo chute de fora da área, no ângulo, praticamente sem defesa para o goleiro Bono. Foi seu nono gol em 14 jogos pelo Espanhol. Na temporada, já são 11 gols.

Ao fim da partida, o atacante brasileiro ganhou elogios do compatriota Casemiro, um dos líderes da equipe espanhola. "Vini sabe que as partidas vão começar a ficar mais complicadas para ele. Os rivais percebem que ele é um jogador de nível top, mas os grandes jogadores passam por isso. E, do nada, ele faz um golaço", declarou o volante.

No primeiro tempo, o Sevilla surpreendeu os anfitriões ao abrir o placar aos 12 minutos, com gol de Mir. Benzema empatou aos 32. Mas o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti caiu de produção no segundo tempo. E Vinicius Junior precisou decidir em jogada individual, confirmando a confiança depositada pelo treinador.

Na segunda colocação da tabela, o Atlético de Madrid goleou o Cádiz por 4 a 1, fora de casa, também neste domingo. O brasileiro Matheus Cunha marcou o quarto gol dos visitantes. Lemar, Griezmann e Correa anotaram os demais gols do Atlético.

Em outros jogos do dia, a Real Sociedad foi batida pelo Espanyol por 1 a 0, fora de casa, enquanto o Betis bateu o Levante por 3 a 1.