Vinícius Jr. prevê grande Liga dos Campeões com o Real Madrid: 'Confiança alta'

Vinícius Júnior se destacou na conquista do 13º título do Real Madrid na Liga dos Campeões pela parceria de sucesso com Benzema. Na temporada passada, o time merengue teve de se superar em diversos momentos e foi deixando fortes concorrentes pelo caminho. Prestes a iniciar mais uma edição, a equipe agora chega dividindo olhares e o brasileiro esbanja confiança em brigar por mais uma taça da principal competição da Europa.

O atacante da seleção brasileira foi escolhido para falar na prévia do jogo com o Celtic, na Escócia, e mostrou muita desenvoltura e otimismo com o esquadrão espanhol. Em sua visão, os adversários não vão mais menosprezar a equipe como teriam feito na temporada passada.

"Começo a Liga dos Campeões desta temporada com muita alegria e com vontade de ganhar mais uma", disse. "Temos bons sentimentos e muita confiança. O mestre (Carlo Ancelotti) diz que temos que defender bem o nosso título."

O atacante começou sua passagem em Madri com muitas cobranças por não conseguir anotar gols ou mesmo dar assistências por excesso de individualidade, e agora virou estrela mundial. Ciente que será ainda mais pressionado, ele garante estar pronto para mostrar suas virtudes e confirmar a boa fase.

"Continuo evoluindo e quero continuar fazendo isso até o último dia da minha vida. Os jogadores aqui me ensinam muito. Olhe para Karim (Benzema), que ainda está evoluindo aos 34 anos. Isso me dá um plus. É uma coisa muito difícil, mesmo no maior clube do mundo", comparou. "Tenho a mente clara para ter a minha melhor versão. Se eu conseguir, tenho certeza que farei grandes coisas. Grandes jogadores fazem essas grandes coisas por um longo tempo."

E garante que mesmo sob enorme pressão na lotada casa do Celtic, não deixará de tentar suas jogadas individuais. Na verdade, o brasileiro quer usar as possíveis vaias como combustível. "Adoro esses jogos, jogar em estádios cheios de pressão. Os jogadores do Real Madrid gostam de jogar em estádios como este e espero que amanhã seja ótimo."