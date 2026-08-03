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Vini Jr volta a treinar no Real e Arteta lidera missão para ter o astro no Arsenal, diz jornal

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 10:05:00 Editado em 03.08.2026, 14:32:33
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A temporada europeia, enfim, começou para o atacante Vini Jr. O brasileiro se reapresentou ao CT de Valdebebas juntamente com Bernardo Silva e Brahim Díaz nesta segunda-feira e iniciou as primeiras atividades no Real Madrid, agora sob a gestão do técnico português José Mourinho. O trio foi submetido a exames médicos e intercalaram trabalhos físicos e atividade com bola. Na mira do Arsenal, da Inglaterra, os holofotes ficaram centrados mais uma vez no atleta revelado pelo Flamengo.

De acordo com informações do jornal espanhol As, o próprio técnico Mikel Arteta resolveu encabeçar a operação de tirar o atacante do Real Madrid. Para contar com o jogador no ataque do Arsenal, ele já comunicou a Vini Jr que ele chegaria com status de protagonista no novo clube.

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Segundo o periódico, o treinador externou ao brasileiro a ambição do Arsenal em se tornar o maior time do planeta e a presença do camisa 7 merengue no ataque londrino seria a cereja do bolo para colocar o plano em andamento.

Com a chegada de Mourinho e a incerteza quanto ao peso do jogador no esquema do treinador português (Mbappé gtem sido a grande estrela da equipe), a situação no elenco espanhol ganha ares de indefinição. Outro ponto que ajuda a aumentar o impasse é o fato de o atleta estar em seu último ano de contrato.

O próximo passo dessa questão vai ser a conversa do estafe do brasileiro com a diretoria do Real Madrid, diante do interesse do Arsenal. Uma negociação envolvendo o astro, segundo a imprensa espanhola, beira a casa dos 150 milhões de euros (aproximadamente R$ 877 milhões).

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Nos bastidores, porém, a diretoria do clube merengue não está disposta a aumentar a oferta que fez a Vini Jr para que ele permaneça no futebol espanhol. Resta saber agora se, com o interesse declarado do Arsenal, o Real Madrid vai manter a sua posição ou pretende pensar num reajuste para continuar contando com o atacante.

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