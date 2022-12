Vini Jr., Rodrygo e Éder Militão voltam aos treinos no Real após decepção na Copa

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pouco mais de duas semanas após a frustrante eliminação com a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, nas quartas de final, com derrota nos pênaltis diante da Croácia, Vinicius Júnior, Rodrygo e Éder Militão voltaram aos treinos no Real Madrid para um "reinício" na carreira.

continua após publicidade .

"Olhem quem estão de volta", postou o clube merengue, em vídeo com os brasileiros entrando no campo de treinamento nesta segunda-feira. Rodrygo tinha uma proteção no pescoço, enquanto os outros brasileiros estavam com semblantes sérios.

Após 17 dias sem jogos oficiais ou trabalhos físicos, voltaram das mini férias e já foram para a prática com bola. Muitos torcedores deram as boas-vindas ao trio nas redes sociais do Real Madrid, enquanto houve quem pediu para esquecerem o Mundial no Catar e para "virarem o chip." As fisionomias tristes também foram notadas..

continua após publicidade .

"Recomeçar", escreveu Rodrygo em suas redes sociais, mostrando que ainda não digeriu bem a queda no Catar em jogo no qual o Brasil era favorito e tinha a vaga nas semifinais restando quatro minutos do fim. O atacante que entrou no segundo tempo naquele jogo e agora tenta voltar o foco ao clube, que já volta aos gramados na sexta-feira, pelo Campeonato Espanhol, em visita ao Valladolid.

Eder Militão e Vini Jr. voltaram juntos a Madri, de jatinho, após passarem o Natal em São Paulo e no Rio, respectivamente. E também trabalharam firmes para estar à disposição de Carlo Ancelotti para sexta-feira. O atacante deve formar o trio com Benzema e Asensio, com Rodrygo como opção. O zagueiro também deve ser titular.