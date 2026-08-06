Vini Jr. renova com o Real até 2032; veja qual será o salário do brasileiro

O Real Madrid anunciou oficialmente, na tarde desta quinta-feira, a renovação do contrato do atacante Vini Jr. Após um longo período de negociações, o astro brasileiro aceitou a nova proposta do clube espanhol e assinou um vínculo válido até o ano de 2032. O acordo estende a permanência do jogador de 26 anos na equipe por mais cinco temporadas além do compromisso anterior, que tinha encerramento previsto para junho de 2027. O desfecho positivo encerra as especulações de que o atleta pudesse deixar o clube sem custos ao final da atual temporada.

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A resolução do negócio ocorreu após uma reunião decisiva na última quarta-feira, quando a diretoria do Real Madrid flexibilizou sua rígida postura adotada nos últimos anos. As principais divergências concentravam-se no pagamento de luvas pela assinatura do contrato e nos bônus adicionais, já que não houve alterações em relação aos direitos de imagem do atleta.

Com o novo acerto, segundo reportagem do G1, Vini Jr. passa a receber o teto salarial do elenco estipulado pelo presidente Florentino Pérez, fixado em 20 milhões de euros anuais, o equivalente a cerca de R$ 118,7 milhões (quase R$ 10 milhões por mês). O montante final, no entanto, será consideravelmente superior devido à inclusão de gatilhos de lealdade, premiações por metas individuais e um expressivo bônus de assinatura diluído ao longo dos próximos cinco anos.

Nos bastidores, o clube espanhol avaliou que ceder às exigências financeiras do brasileiro seria economicamente mais vantajoso do que buscar uma peça de reposição no mercado de transferências. A permanência do camisa 7 também contou com a influência direta do técnico José Mourinho. Desde o período de férias, o treinador português manteve contatos frequentes com o atacante para ressaltar a sua importância no projeto esportivo da equipe para os próximos anos.

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No comunicado oficial da renovação, o Real Madrid fez questão de exaltar a trajetória vitoriosa do jogador, classificando-o como um dos nomes mais importantes no período de maior sucesso da história da instituição. Contratado junto ao Flamengo em 2018, Vini Jr. construiu uma década de conquistas na Europa, somando 14 títulos com a camisa merengue, incluindo duas Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes, dois Campeonatos Espanhóis e três Supercopas da Espanha, além de ter sido coroado com o prêmio Fifa The Best no ano de 2024.