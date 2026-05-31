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Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 31.05.2026, 23:57:00 Editado em 01.06.2026, 00:06:27
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Vini Jr. viveu, há alguns meses, um namoro com a influenciadora e empresária Virgínia Fonseca. O casal tomou conta das notícias por muito tempo, mas agora que o relacionamento acabou, a torcida parece pegar no pé dela. Em suas redes sociais, após a goleada sobre o Panamá, o craque da seleção brasileira se manifestou em defesa da ex-companheira.

"Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virgínia", escreveu o camisa 7 em seu Instagram, republicando uma foto dela com a camisa da seleção e referindo-se a insultos vindos das arquibancadas para a empresária.

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"Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre gente está tudo bem. O respeito e o carinho seguem! Vamos juntos pelo hexa!!", finalizou Vini Jr. A influenciadora republicou a mensagem em sua própria rede social em tom de agradecimento.

O anúncio do término do relacionamento entre as partes teria acontecido em 15 de maio, cerca de duas semanas antes do amistoso com o Panamá, no Maracanã. Vini Jr. foi um dos protagonistas da partida no primeiro tempo, marcando um gol aos 59 segundos de jogo. Ele foi substituído no intervalo para dar lugar a Endrick, num movimento de Carlo Ancelotti testar diversos jogadores que vão representar o Brasil na Copa.

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