Vini Jr marca, e Real Madrid bate o Almería de virada pelo Campeonato Espanhol

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após levar um susto logo no início, o Real Madrid confirmou o seu favoritismo neste sábado e derrotou o Almería, fora de casa, por 3 a 1, pelo Campeonato Espanhol. O triunfo teve um toque brasileiro, já que Vini Jr. fez um dos gols e, ao lado de Rodrygo, foi um dos destaques da equipe do técnico Carlo Ancelotti. Bellingham, com dois gols, completou o marcador.

continua após publicidade

O duelo teve início com o Almería balançando a rede. Em uma rápida investida, que contou com a boa reposição do goleiro Maximiano, Robertone encontrou espaço e cruzou na medida para Arribas completar de cabeça e abrir o placar logo aos 2 minutos de confronto.

A desvantagem parcial fez a equipe dos brasileiros Rodrygo e Vini Jr, entrar na partida. A igualdade aconteceu aos 18 minutos. Após cruzamento de Carvajal e participação de Valverde, Belingham conseguiu empurrar a bola para as redes.

continua após publicidade

O gol deu moral e a virada quase aconteceu com Rodrygo. Ele recebeu na área em condições de finalizar e chutou com perigo. A bola passou pelo goleiro e raspou a trave. O Almería também voltou a criar oportunidades e deu trabalho ao goleiro Lunin.

Nos acréscimos, o Real até balançou a rede, mas o lance acabou invalidado pelo VAR. Toni Kroos bateu da entrada da área e mandou no canto. No entanto, foi constatada uma falta na origem do lance em Akieme, e o gol foi anulado.

Na volta do intervalo, o Real Madrid assumiu o protagonismo do encontro e definiu a vitória sem grandes problemas. Aos 14, Belligham voltou a fazer a diferença e, de cabeça, virou o jogo. O domínio persistiu e, numa finalização de categoria, Vini Jr fez 3 a 1 para os visitantes.

Também pela rodada do Espanhol deste sábado, Real Sociedad e Celta de Vigo ficaram no empate de 1 a 1. Jogando em casa, o Real saiu em vantagem com um gol de Barrenetxea, aos 22 minutos da etapa inicial. Ele aproveitou um cruzamento de Takefusa Kubo e estufou a rede rival. O empate veio somente nos acréscimos da etapa complementar. Mingueza aproveitou uma sobra na área e chutou firme, no canto direito, para empatar o duelo.