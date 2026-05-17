TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Vini Jr. marca, com assistência de Mbappé, na vitória do Real Madrid sobre o Sevilla

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 17.05.2026, 16:00:00 Editado em 17.05.2026, 16:12:16
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Depois de ficar na reserva e desabafar contra o técnico Álvaro Arbeloa, Kylian Mbappé voltou a ser titular no Real Madrid neste domingo e deu a assistência para Vini Jr. marcar na vitória por 1 a 0 sobre o Sevilla pela 37ª rodada de La Liga.

Contra um adversário ainda ameaçado pelo rebaixamento e já sem pretensões no campeonato, o técnico do Real Madrid fez seis alterações no time que venceu o Oviedo na rodada anterior. O Sevilla começou melhor a partida, mostrando mais vontade e criando mais chances, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades e foi castigado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O único gol do jogo foi marcado aos 15 minutos do primeiro tempo após bola levantada na área do Sevilla. Mbappé disputou o lance com Carmona. Os dois ficaram caídos, e a bola sobrou para Vini Jr., que finalizou no canto do goleiro Vlachodimos. O Sevilla pediu falta do francês em seu defensor, mas o VAR não interveio, e o gol, o 16º do brasileiro no campeonato, foi validado.

No segundo tempo, Mbappé, artilheiro de La Liga, com 24 gols, chegou a marcar ao ser lançado em velocidade e driblar o goleiro, mas estava impedido. O francês tenta se tornar o artilheiro do campeonato pela oitava vez consecutiva: seis na França e duas na Espanha. Seu rival mais próximo nesta disputa é Muriqi, do Mallorca, com 22.

Na última rodada de La Liga, o vice-campeão Real Madrid recebe o Athletic Bilbao. O Sevilla, que está na 13ª posição com 43 pontos, tenta garantir sua permanência na elite espanhola contra o Celta. O Girona abre a zona de rebaixamento, com 40. Os dois jogos serão no sábado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol La Liga Mbappé real madrid Vini Jr
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV