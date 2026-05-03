Vini Jr. marca 2 na vitória do Real sobre o Espanyol e impede festa antecipada do Barcelona

Vini Jr. foi o responsável por evitar neste domingo a comemoração antecipada do Barcelona pela conquista de LaLiga. O atacante brasileiro marcou os dois gols da vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Espanyol. Com o resultado, o time da capital chegou aos 77 pontos e manteve as chances, ainda que remotas, de título. A quatro rodadas do fim do campeonato, o Barcelona tem 11 pontos a mais.

Após acertar a trave no primeiro tempo, que terminou sem gols, o atacante brasileiro foi decisivo na segunda etapa. Além de finalizar, Vini também iniciou as jogadas de gol. Aos 10 minutos, ele partiu em direção à área e tabelou com Gonzalo Garcia. Antes do chute, cortou dois marcadores de uma vez e finalizou no canto direito do goleiro Dmitrovic.

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Vini Jr. fez nova tabela 11 minutos depois, desta vez com Bellingham, que devolveu de calcanhar. O brasileiro acertou o ângulo, sem chance de defesa para Dmitrovic, e chegou ao seu 15º gol no Espanhol. O brasileiro ainda tentou a tripleta, mas parou na defesa de goleiro sérvio, antes de ser substituído aos 39, dando lugar a Palacios.

A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona terá agora o confronto direto com o segundo El Clásico do campeonato, marcado para o próximo domingo no Camp Nou, no qual o clube da Catalunha tenta garantir seu 29º título espanhol, enquanto o Real busca prolongar a disputa.

Com seis desfalques por lesão (Courtois, Carvajal, Militão, Arda Güler, Rodrygo e Mbappé), o Real Madrid fazia um jogo truncado no RCDE Stadium, na Catalunha, até os gols de Vini Jr. O Espanyol acumula agora 17 partidas seguidas sem vencer e ocupa a 13ª colocação, com 39 pontos.