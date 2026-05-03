TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Vini Jr. marca 2 na vitória do Real sobre o Espanyol e impede festa antecipada do Barcelona

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.05.2026, 18:05:00 Editado em 03.05.2026, 18:13:42
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Vini Jr. foi o responsável por evitar neste domingo a comemoração antecipada do Barcelona pela conquista de LaLiga. O atacante brasileiro marcou os dois gols da vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Espanyol. Com o resultado, o time da capital chegou aos 77 pontos e manteve as chances, ainda que remotas, de título. A quatro rodadas do fim do campeonato, o Barcelona tem 11 pontos a mais.

Após acertar a trave no primeiro tempo, que terminou sem gols, o atacante brasileiro foi decisivo na segunda etapa. Além de finalizar, Vini também iniciou as jogadas de gol. Aos 10 minutos, ele partiu em direção à área e tabelou com Gonzalo Garcia. Antes do chute, cortou dois marcadores de uma vez e finalizou no canto direito do goleiro Dmitrovic.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Vini Jr. fez nova tabela 11 minutos depois, desta vez com Bellingham, que devolveu de calcanhar. O brasileiro acertou o ângulo, sem chance de defesa para Dmitrovic, e chegou ao seu 15º gol no Espanhol. O brasileiro ainda tentou a tripleta, mas parou na defesa de goleiro sérvio, antes de ser substituído aos 39, dando lugar a Palacios.

A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona terá agora o confronto direto com o segundo El Clásico do campeonato, marcado para o próximo domingo no Camp Nou, no qual o clube da Catalunha tenta garantir seu 29º título espanhol, enquanto o Real busca prolongar a disputa.

Com seis desfalques por lesão (Courtois, Carvajal, Militão, Arda Güler, Rodrygo e Mbappé), o Real Madrid fazia um jogo truncado no RCDE Stadium, na Catalunha, até os gols de Vini Jr. O Espanyol acumula agora 17 partidas seguidas sem vencer e ocupa a 13ª colocação, com 39 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Barcelona Espanyol Futebol LaLiga real madrid Vini Jr
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV