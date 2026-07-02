Vini Jr. entra para a lista dos 50 atletas mais bem pagos do mundo

O atacante Vinicius Junior consolidou sua posição entre os 50 atletas mais bem pagos do planeta, acumulando uma fortuna estimada em US$ 60 milhões (cerca de R$ 309 milhões), de acordo com dados da revista Forbes.

Eleito o Melhor Jogador Masculino do Mundo pela Fifa em 2025, o camisa 7 do Real Madrid e protagonista da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 construiu uma trajetória financeira meteórica desde que deixou o Flamengo em 2018, em uma transferência de US$ 53 milhões.

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Três títulos da La Liga e duas taças da Champions League depois, o atleta de 25 anos transformou a própria carreira em uma operação corporativa multinacional de alta performance.

Para administrar esse ecossistema, o jogador fundou a VJR, uma estrutura empresarial com CNPJ próprio que conta com profissionais dedicados, incluindo fisioterapeutas, preparadores físicos, chefs de cozinha, assessoria jurídica e agência de comunicação.

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A gestão do patrimônio familiar fica a cargo de um braço de family office liderado por executivos nos cargos de CEO e CFO, enquanto a carreira e os direitos de imagem globais do craque são agenciados pela Roc Nation Sports, divisão esportiva da potência de entretenimento do rapper norte-americano Jay-Z.

Fora dos gramados, o império comercial de Vini Jr. é sustentado por 16 contratos publicitários ativos, o que o torna o atleta mais requisitado pelo mercado de marcas na seleção nacional.

O maior acordo é com a fornecedora de material esportivo Nike, avaliado em 10 milhões de euros anuais (aproximadamente R$ 59 milhões), seguido por parcerias com gigantes como Pepsi, Gatorade, Omo, Havaianas e Rexona.

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A força de seu nome também o levou ao mercado de luxo internacional como embaixador global da grife BOSS, que lançou uma fragrância exclusiva inspirada no jogador.

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Os lucros obtidos no esporte e na publicidade são constantemente diversificados em novos ramos de negócios. Em 2023, o atacante entrou para o cenário de esportes eletrônicos ao se tornar sócio da LOUD, uma das principais organizações de e-sports do Brasil.



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Mais recentemente, o craque expandiu sua atuação para o setor de gastronomia e entretenimento de alto padrão em Madrid ao se tornar um dos principais investidores do 61 (Sixtyone), um complexo de restaurante e casa noturna voltado para a elite espanhola, cujo tíquete médio por cliente gira em torno de 100 euros.