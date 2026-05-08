Vini Jr entra no radar de reforços do Manchester City para a próxima temporada, diz jornal

O Manchester City está determinado a reforçar o seu ataque com o brasileiro Vini Jr. Com apenas um ano de contrato a cumprir, o jogador brasileiro não renovou o seu vínculo com o Real Madrid e adiantou que quer o mesmo salário pago a Mbappé para continuar na capital espanhola. As informações são do jornal espanhol Mundo Deportivo.

Aos 25 anos, o atleta revelado pelo Flamengo voltou a brilhar no gigante espanhol, mas a temporada foi cercada de altos e baixos. Sob o comando do então técnico Xabi Alonso, o atacante passou por um período complicado, onde foi questionado e chegou a "ser criticado publicamente por não seguir as instruções do treinador".

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Em meio à grave crise de relacionamento que tomou conta do elenco merengue, a diretoria do clube inglês sinaliza com o interesse em investir no jogador. Um dos salários mais altos da equipe, uma saída poderia significar uma chance de lucro substancial para a administração do presidente Florentino Pérez.

Fã confesso do futebol do camisa 7, Pep Guardiola, treinador do City, sentiu na pele o seu potencial ao ser eliminado pelo Real Madrid nas oitavas de final da Champions League. Com uma grande atuação nas duas partidas, Vini foi ainda mais decisivo no confronto de volta. Na casa do adversário, ele fez os dois gols da vitória de 2 a 1.

Um outro fator pode ajudar na mudança de ares. Após um período de instabilidade, o Manchester voltou a levantar troféus (conquistou a Copa da Liga Inglesa), está na final da Copa da Inglaterra e ocupa o segundo lugar nesta reta decisiva da Premier League.

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O jogador, que já esteve no radar do futebol da Arábia Saudita, teria a chance de atuar num dos centros mais valorizados do mercado europeu e ainda fazer parte de uma equipe competitiva com condições de buscar títulos de prestígio no âmbito mundial.