Vini Jr. é suspenso por 4 jogos após puxar cabelo de rival e desfalca Real Madrid no clássico

Custou caro a atitude de Vini Jr. no duelo contra o Villarreal, por LaLiga. O brasileiro puxou o cabelo de Saliba antes de anotar o segundo gol da partida e, após sugestão do VAR, acabou levando cartão vermelho direto. O camisa 7 esbravejou com a arbitragem e, em julgamento nesta quarta-feira, acabou punido por quatro jogos, desfalcando o Real Madrid diante do arquirrival Barcelona.

Foram dois jogos de punição pelo vermelho direto (conduta violenta) e mais dois por causa da atitude intempestiva de partir para cima do árbitro questionando o cartão - o brasileiro ficou indignado e perdeu a cabeça.

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O Comitê de disciplina de LaLiga não aceitou a justificativa de que o puxão no cabelo foi "sem querer" e Vini Jr. desfalca o Real Madrid diante do Sevilla (agendado para domingo), Barcelona (dia 25, fora de casa), Racing (1/11) e Valencia (7/11).

Com seu rendimento bastante questionado pelos torcedores merengues, Vini Jr. vem recebendo respaldo total do técnico português José Mourinho e será aproveitado nos duelos da Champions League, o que não o deixará afastado dos campos totalmente.

O Real Madrid encara a Roma nesta quarta-feira e, ao longo da punição, ainda enfrenta o RB Leipzig, dia 21 de outubro, e o AEK Atenas, dia 4 de novembro. O retorno às partidas em LaLiga ocorre somente no dia 22 de novembro, quando o Real Madrid recebe o Celta de Vigo.