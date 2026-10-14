Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Vini Jr. é suspenso por 4 jogos após puxar cabelo de rival e desfalca Real Madrid no clássico

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Custou caro a atitude de Vini Jr. no duelo contra o Villarreal, por LaLiga. O brasileiro puxou o cabelo de Saliba antes de anotar o segundo gol da partida e, após sugestão do VAR, acabou levando cartão vermelho direto. O camisa 7 esbravejou com a arbitragem e, em julgamento nesta quarta-feira, acabou punido por quatro jogos, desfalcando o Real Madrid diante do arquirrival Barcelona.

Foram dois jogos de punição pelo vermelho direto (conduta violenta) e mais dois por causa da atitude intempestiva de partir para cima do árbitro questionando o cartão - o brasileiro ficou indignado e perdeu a cabeça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Comitê de disciplina de LaLiga não aceitou a justificativa de que o puxão no cabelo foi "sem querer" e Vini Jr. desfalca o Real Madrid diante do Sevilla (agendado para domingo), Barcelona (dia 25, fora de casa), Racing (1/11) e Valencia (7/11).

Com seu rendimento bastante questionado pelos torcedores merengues, Vini Jr. vem recebendo respaldo total do técnico português José Mourinho e será aproveitado nos duelos da Champions League, o que não o deixará afastado dos campos totalmente.

O Real Madrid encara a Roma nesta quarta-feira e, ao longo da punição, ainda enfrenta o RB Leipzig, dia 21 de outubro, e o AEK Atenas, dia 4 de novembro. O retorno às partidas em LaLiga ocorre somente no dia 22 de novembro, quando o Real Madrid recebe o Celta de Vigo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Barcelona Futebol LaLiga punição real madrid Vini Jr
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV