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Vini Jr. é flagrado por câmeras empurrando funcionário após expulsão pelo Real Madrid

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O atacante Vini Jr. foi flagrado revoltado por câmeras após a expulsão no último sábado (10), na vitória do Real Madrid diante do Villarreal, por 1 a 0, pela 8ª rodada do nacional espanhol. As imagens mostram um suposto empurrão do brasileiro em um dos funcionários da La Liga, no túnel do estádio Santiago Bernabéu.

Enfurecido com o vermelho direto, o camisa 7 precisou ser contido pelo compatriota Endrick. O incidente não foi registrado pelo árbitro na súmula da partida, o que pode favorecer o brasileiro em um possível julgamento. Por enquanto, a única certeza é a suspensão automática diante do Sevilla, no próximo domingo (18).

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O lance que gerou a revolta do atleta ocorreu aos 28 minutos do segundo tempo, logo após Vini balançar as redes adversárias. O VAR recomendou a revisão da jogada por um puxão de cabelo do brasileiro no defensor Nathan Saliba. Após análise do árbitro Isidro Díaz de Mera, o atleta foi mandado para o vestiário mais cedo.

Na súmula da partida, o árbitro relatou atitude agressiva de Vini Jr. e a pena pode ficar ainda maior. O Real Madrid teme que o atacante fique de fora do clássico diante do Barcelona, no dia 25 de outubro, no Spotify Camp Nou. Cabe lembrar que o rival ocupa a liderança de La Liga e tem 100% de aproveitamento na temporada.

A fase do atleta brasileiro nesta temporada não é das melhores. Em nove partidas pelo clube espanhol, apenas um gol marcado e três assistências. Diante do Villarreal, o técnico José Mourinho sacou o camisa 7 e deu chances para o jovem Yan Diamonde, que marcou o gol da vitória.

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Na Copa do Mundo, Vinicius foi considerado o principal jogador da seleção brasileira e teve boas apresentações pelo Real Madrid na última temporada. O seu nome foi cogitado em outras equipes e uma negociação com o Arsenal quase concretizou a transferência na última janela.

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