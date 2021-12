Vini Jr. diz que melhora no Real Madrid veio por 'jogar com mais tranquilidade'

Da Redação

Pela terceira vez neste segundo semestre, o brasileiro Vinícius Júnior foi eleito o Jogador Cinco Estrelas Mahou do Campeonato Espanhol. Ganhou o prêmio em agosto, outubro e novembro. Nome da vez na Europa, ele admite que a melhora veio quando começou a jogar com mais tranquilidade.

O atacante chegou a Madri muito jovem e queria mostrar serviço de qualquer maneira. Acabava cometendo muitos erros, sendo substituído com frequência e até parou na reserva. Ainda se indispôs com o artilheiro Benzema, que reclamou de seu egoísmo.

Jogando mais para o time sem perder o instinto de partir para cima dos marcadores, Vinícius Júnior vem ganhando holofotes e arrancando elogios. Ele divide os méritos com os companheiros do Real Madrid e garante estar mais maduro e calmo em campo.

"A chave principal deste nosso bom momento é o trabalho de todos e principalmente no aspecto defensivo, em que a equipe tem estado fenomenal. Isso facilita a vida aos que jogam mais adiantados", afirma Vinícius Júnior, sem esconder como evoluiu no gramado.

"Creio que melhorei em muitas coisas, mas, acima de tudo, sinto maior tranquilidade dentro do meu jogo. Estou fazendo coisas com mais tranquilidade e também com mais qualidade. E quando a equipe está bem, é também mais fácil para mim", garante.

O brasileiro está mais solidário e vem chamando atenção pelas assistências na equipe. Também pelos dribles ousados. O técnico Carlo Ancelotti já disse que ele é intocável. Até Beckham elogiou o atacante esta semana.