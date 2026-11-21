Após quatro rodadas de suspensão, Vini Jr. foi fundamental na virada do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo neste sábado no Santiago Bernabéu pela 13ª rodada de LaLiga. Com a sexta vitória seguida, o Real chegou aos 33 pontos e lidera momentaneamente o campeonato.

O Barcelona, que joga neste domingo com Villarreal no Camp Nou, tem a mesma pontuação, mas o primeiro critério de desempate é o confronto direto, no qual o Real leva vantagem por ter vencido o primeiro El Clásico por 2 a 1 em outubro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Vini Jr. começou a partida no banco, mas entrou no segundo tempo, com o Real em desvantagem no placar, e conseguiu incendiar o jogo. Ele participou do primeiro gol e deu a "assistência" para Espí marcar e virar no final da partida.

O Real iniciou a partida de maneira apática, dando muito espaço para o rival. O Celta, um dos ataques mais ineficientes de LaLiga, aproveitou. Logo aos 6 minutos, Williot invadiu a área do Real pela esuerda e cruzou para Pablo Durán marcar.

Atrás no placar, o Real tentou trabalhar a bola em busca do empate, mas criou pouco. Bem posicionado, o Celta não passava muito sufoco com badalado ataque do adversário. A melhor chance do time de Madri foi criada e desperdiçada por Mbappé. Aos 37, o francês sofreu um agarrão de Javi Rodríguez dentro da área do Celta e caiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os visitantes reclamaram que a ação não havia sido forte suficiente para derrubar o atacante, mas a infração foi marcada em campo e o VAR não interveio. Na cobrança do pênalti, Mbappé mandou por cima do travessão.

O desempenho sofrível na primeira etapa deixava a impressão que o técnico José Mourinho promoveria mudança após o intervalo, mas o Real voltou com a mesma equipe, mas com mais disposição. Aos 12, o português fez uma alteração tripla, com Vinicius Jr., Cucurella e Valverde nos lugares de Bernardo Silva, Carreras e Trent.

Após cumprir quatro rodadas de suspensão, Vini demonstrava disposição e com a bola procurava atuar com velocidade. O brasileiro recebeu pela esquerda, avançou em diagonal rapidamente e, ao entrar na área, atraía ao menos três marcadores do Celta e criava espaço para companheiros. Vini tocou para Mbappé, que serviu Bellingham. O inglês bateu forte, cruzado, e venceu o goleiro Radu para empatar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vini Jr. buscava as jogadas em velocidades em esquerda e, aos 26, ganhou o reforço de Endrick, que substituiu Diomandé. O Real Madrid partia para o ataque, mas deixava brecha para os contra-ataques do Celta.

Aos 34, Mourinho acionou o "protocolo Espí", colocando em campo o atacante de 21 anos e 1,94m para servir de referência na área do Celta. Aos 40, Vini cruzou na cabeça de Espí na pequena área. O goleiro Radu conseguiu defender a cabeçada, mas no rebote o atacante empurrou para a rede.

Além de participar das jogadas dos gols, Vini Jr. também protagonizou belos lances individuais, com "caneta", provocando cartão amarelo para o time rival.