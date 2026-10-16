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'Vini Jr. colapsa': má fase do brasileiro é destaque em jornal espanhol

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A má fase de Vini Jr. ficou aparente mais uma vez na última quarta-feira, 14, no duelo do Real Madrid contra a Roma, pela Liga dos Campeões. Com apenas um gol e três assistências em dez partidas pelo clube espanhol nesta temporada, o brasileiro luta para recuperar o protagonismo.

Contra a equipe italiana, o camisa 7 esteve em campo por 59 minutos e viu o adversário abrir 3 a 1 no marcador. Nesse momento, foi escolhido por José Mourinho como uma das primeiras opções de substituição, saindo junto com Dumfries para dar lugar a Endrick e Arda Güler, dupla que participou diretamente da virada do time madrilenho, que venceu por 4 a 3.

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O jornal espanhol Marca publicou sobre o momento vivido por Vini Jr. e destacou que ele "colapsa" durante este começo de temporada e luta para recuperar o bom futebol. Segundo o texto, a sensação é de que o atacante "perdeu a confiança".

"Pela primeira vez, seu futebol revela uma fragilidade que vai além dos números. Um gol e três assistências na La Liga pintam um quadro de uma temporada muito abaixo do seu padrão habitual, mas o que mais preocupa é a sensação de que ele perdeu a confiança que o tornou um dos jogadores mais decisivos do planeta", afirmou o jornal espanhol.

Além disso, o Marca relembrou o começo da trajetória de Vinícius no Real Madrid, período marcado por dificuldades, mas no qual o jogador conseguiu dar a volta por cima e se tornar um dos melhores do mundo. A publicação destaca que o brasileiro é capaz de dar a volta por cima e recuperar seu protagonismo, mas isso depende dele.

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"Sua trajetória convida a acreditar nessa ressurreição. Quando chegou ao Real Madrid, as dúvidas cercavam um talento descomunal que, àquela altura, ainda não havia encontrado a forma de converter suas qualidades em eficiência. Muitos duvidaram que ele conseguiria atingir o nível que se esperava dele", publicou o jornal.

"Mas o passado, embora ajude em um caminho já percorrido, não resolve nada. O problema, na verdade, não se resume apenas a voltar a balançar a rede. Trata-se de recuperar a convicção com a qual encarava os desafios, insistia mesmo após errar e assumia a responsabilidade. Contudo, ninguém pode devolver-lhe a confiança nem a ousadia necessária para tentar novamente quando as coisas dão errado. Essa etapa da reconstrução não admite intermediários", completou.

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