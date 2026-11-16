Vini Jr. admite preparação inadequada pós Copa do Mundo: 'Treinei menos'

Alvo de críticas por seu desempenho desde o início da temporada europeia, o atacante Vini Júnior falou sobre o seu momento durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, em Singapura, onde está com a seleção brasileira e admitiu a má fase. Segundo o atleta, questões extracampo e um 'relaxamento' nos treinos de preparação tiveram uma relação direta com o cenário atual.

"Acredito que eu não tenha me preparado melhor depois da Copa do Mundo", disse. "O impacto (da eliminação) é muito grande para todos nós brasileiros. Perder tão cedo (o Brasil foi eliminado pela Noruega com derrota de 2 a 1 ainda nas oitavas de final) foi algo que a gente não esperava. Então, tirei as férias para aproveitar mesmo, descansar, me distrair e ficar mais com a minha família. Acabei treinando menos do que treinava nos últimos anos", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Aos 26 anos, o atacante revelado pelo Flamengo revelou um certo desgaste emocional pelas constantes cobranças. Pilar do elenco do Real Madrid nos últimos anos, ele admitiu os próprios erros, disse que está tentando voltar a seus melhores dias, mas deixou claro que tem o direito de aproveitar a vida.

"Sou humano, erro muitas vezes, mas sempre tento melhorar", declarou. "Tento entender mais sobre o futebol, sobre o dia a dia, mas tenho 26 anos e tenho que curtir um pouco da vida também. Para manter tanto tempo em um nível tão alto é sempre muito difícil. Acredito que apenas Cristiano Ronaldo e Messi conseguiram manter por tantos anos."

O jogador, que marcou os dois gols do Brasil na derrota de 3 a 2 para o Japão, no primeiro jogo da Data Fifa, abordou outras questões para justificar a enxurrada de críticas que vem sofrendo e falou sobre a recente renovação com o Real Madrid e o interesse de outros clubes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Isso talvez tenha afetado o meu início de temporada. Também sobre a minha renovação, sobre tantos clubes terem me procurado no último verão. Acho que (esse interesse) mexeu muito com a minha cabeça, assim como a situação no Real Madrid. Mas a temporada é muito longa", disse dando a entender que a volta por cima deve vir em breve.

Sobre isso, o jogador usou um exemplo recente na conversa com os jornalistas. "Na última temporada, até dezembro, eu só tinha feito cinco gols. Depois, terminei com mais de 20 gols, como em todas as outras temporadas. Acredito que estou me preparando, evoluindo, porque, no momento mais decisivo da temporada, eu sempre estou lá".

Em meio às críticas pela derrota para o Japão no último sábado por 3 a 2, no primeiro encontro da seleção brasileira comandada pelo técnico Carlo Ancelotti nesta Data Fifa de novembro, a equipe nacional volta a campo na manhã desta terça-feira, para enfrentar Singapura em novo amistoso internacional.