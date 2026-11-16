Jogador de 26 anos também afirmou ter se sentido sobrecarregado com o assédio de outros clubes antes de renovar contrato com o clube espanhol até 2032

O atacante Vinicius Júnior reconheceu, nesta segunda-feira (16), que a redução na carga de treinamentos durante as últimas férias e o desgaste causado pelas especulações sobre seu futuro profissional prejudicaram seu desempenho neste início de temporada pelo Real Madrid. A declaração foi concedida durante entrevista coletiva em Singapura, onde o jogador integra a delegação da Seleção Brasileira para a disputa de amistosos internacionais.

Aos 26 anos, o brasileiro explicou que o impacto emocional da eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo influenciou diretamente seu planejamento físico no período de recesso. Segundo o atleta, a opção por priorizar o lazer, o descanso e o convívio familiar fez com que ele treinasse menos do que nos anos anteriores, fator que acabou refletindo em seu rendimento dentro de campo na retomada das competições europeias.

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Além da questão física, Vinicius apontou a tensão envolvendo a extensão de seu vínculo contratual como outro elemento determinante para a oscilação. Antes de oficializar a renovação com o Real Madrid até 2032, em agosto, o jogador entrou no último ano de contrato e teve o nome frequentemente associado a outros clubes europeus, entre eles o Arsenal, atual campeão da Premier League. O atacante admitiu ter se sentido sobrecarregado pelo assédio do mercado, mas ponderou que a temporada é longa e destacou que costuma atingir seu melhor nível técnico nos momentos decisivos.

Ao comentar as cobranças por regularidade, o jogador afirmou que apenas Cristiano Ronaldo e Lionel Messi conseguiram manter padrões estatísticos tão elevados por tantos anos consecutivos. Reforçando seu lado humano, Vinicius disse buscar evolução constante no dia a dia, mas ressaltou que, aos 26 anos, também precisa aproveitar a vida fora dos gramados.

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No Real Madrid, a fase discreta aumentou a pressão da imprensa espanhola, especialmente diante do destaque recente do reforço marfinense Yan Diomande na faixa esquerda do ataque. Sob o comando do técnico José Mourinho, Vinicius contabiliza um gol e três assistências em 12 partidas disputadas nesta temporada, tendo atuado durante os 90 minutos em apenas três ocasiões. Em contraste com o momento no clube, o atacante teve boa atuação pela Seleção Brasileira no último sábado (14), quando marcou dois gols na derrota por 3 a 2 diante do Japão, e deve voltar a ser utilizado nesta terça-feira (17), no confronto contra Singapura.