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Vini Jr. acerta renovação com o Real Madrid até 2032 e põe fim a sonho do Arsenal

Escrito por (via Agência Estado)
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Real Madrid e Vinicius Junior chegaram a um acordo nesta quinta-feira, 6, para a renovação de contrato do atacante. O astro brasileiro aceitou a oferta do clube espanhol e renovou por mais cinco anos, até 30 de junho de 2032. O antigo vínculo vencia em junho de 2027.

As conversas se estenderam por semanas e tiveram de ser intensificadas depois que o Arsenal, da Inglaterra, manifestou interesse no jogador de 26 anos. O atacante gostou da última oferta do clube espanhol e decidiu que deveria permanecer no clube que defende desde 2018.

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Vini Jr. entendia que merecia uma valorização salarial por causa do bom desempenho na Copa do Mundo e nas últimas temporadas com o Real Madrid e, no fim, recebeu o que queria.

Ele vai ganhar bônus que serão diluídos nos próximos cinco anos do contrato. O pagamento é referente à assinatura do novo acordo e também a premiações por metas individuais que vier a alcançar.

Segundo a imprensa espanhola, o salário de Vini Jr será de cerca de 22 milhões de euros por ano, R$ 129 milhões na cotação atual. Nessa quantia não está incluso o pagamento por bônus alcançados e gatilhos previstos no contrato.

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O fluminense de São Gonçalo chegou ao Real Madrid em julho de 2018, aos 18 anos. Em suas oito temporadas no time espanhol, disputou 375 partidas, marcou 128 gols e conquistou 14 títulos: 2 Ligas dos Campeões, 3 Mundiais de Clubes, 2 Supercopas da UEFA, 3 Campeonatos Espanhóis, 1 Copa do Rei e 3 Supercopas da Espanha.

O astro brasileiro levou um tempo para deslanchar no futebol espanhol. Quando o fez, foi decisivo em finais, assumiu o protagonismo e se tornou ídolo do maior campeão europeu.

Foram dele gols que decidiram os dois últimos títulos da Champions League que o Real conquistou, em 2022 e 2024.

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Seu desempenho no Real Madrid o tornou o melhor jogador do mundo em 2024, pelo Fifa The Best.

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ARSENAL Futebol real madrid renovação Vini Jr
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