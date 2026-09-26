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Vina salva Ceará no fim e frustra o Operário na Série B

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
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Vina evitou a derrota do Ceará ao marcar o gol do empate por 2 a 2 com o Operário-PR, neste sábado, no Estádio Germano Krüger, pela 30ª rodada da Série B. O time paranaense abriu dois gols de vantagem, mas Matheus Araújo recolocou os visitantes na partida antes de o meia deixar tudo igual.

O Operário chegou aos 48 pontos e ocupa provisoriamente a quinta colocação. O Ceará, que vinha de vitória sobre o Novorizontino, foi a 36 pontos e aparece em 15º lugar, ainda envolvido na disputa contra o rebaixamento. As posições podem mudar até o encerramento da rodada.

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Os donos da casa abriram o placar aos oito minutos. Berto finalizou, Richard rebateu para o meio da área e Boschilia aproveitou a sobra para marcar. O meia ainda participou da principal oportunidade do restante da etapa ao lançar Berto, que acertou a trave aos 43.

O Ceará também teve uma boa chance antes do intervalo. Após erro de Matheus Trindade, Rian Santana avançou pela esquerda e tocou para Melk. O atacante finalizou em cima da marcação, e Saulo Mineiro não conseguiu concluir na sobra.

O segundo gol do Operário saiu aos 14 da etapa final. Caio Dantas recebeu na entrada da área, tirou Luiz Otávio da jogada e bateu para ampliar. Naquele momento, o Fantasma tinha o controle do confronto e parecia próximo de confirmar a vitória.

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O Ceará diminuiu aos 23 em uma jogada iniciada no campo de defesa. Melk lançou Matheus Araújo, que percebeu a saída de Vagner e encobriu o goleiro com um toque. O gol levou o Vozão ao ataque e obrigou o Operário a recuar.

A reação foi completada aos 34. Em cobrança de escanteio, Luiz Otávio desviou de cabeça e Vina apareceu na pequena área para mandar para a rede. O Ceará ainda tentou pressionar nos minutos finais, mas o placar não voltou a mudar.

Na próxima rodada, o Operário enfrenta o Juventude na sexta-feira, às 20h45, no Alfredo Jaconi. O Ceará visita o Avaí no sábado, às 11h, na Ressacada.

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FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO 2 X 2 CEARÁ

OPERÁRIO - Vagner; Mikael Doka, Klaus, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade (Índio), Vinícius Diniz e Boschilia (Neto Paraíba); Berto (Vinicius Mingotti), Caio Dantas (Moraes) e Maxwell (Aylon). Técnico: Luizinho Lopes.

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CEARÁ - Richard; Bryan Borges (Éder), Luiz Otávio, Luizão e Sánchez; Júlio César, João Gabriel (Giovanni Pavani) e Melk (Lucas Mugni); Enzo Lodovico (Matheus Araújo), Saulo Mineiro e Rian Santana (Vina). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Boschilia, aos oito minutos do primeiro tempo. Caio Dantas, aos 14, Matheus Araújo, aos 23, e Vina, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bryan Borges, Júlio César e Sánchez (Ceará).

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ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA - R$ 154.290,00.

PÚBLICO - 4.919 torcedores.

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LOCAL - Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

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Ceará Operário serie b
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