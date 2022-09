Vila Nova vence o Guarani em confronto direto contra o rebaixamento na Série B

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com gol aos 43 minutos do segundo tempo, o Vila Nova venceu o Guarani, de virada, por 2 a 1, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, na abertura da 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto era decisivo na luta dos times contra o rebaixamento.

continua após publicidade .

Com a vitória, o Vila Nova deixou a penúltima posição e assumiu o 17º lugar, com 31 pontos. Tem a mesma pontuação que o CSA (16º), mas pior nos critérios de desempate e com um jogo mais que o time alagoano. Já o Guarani, por sua vez, caiu para o 19º lugar, com 29 pontos.

O confronto desta terça-feira foi bastante equilibrado, mas no final o goleiro Maurício Kozlinski, do Guarani, falhou e a bola sobrou na pequena área para Matheus Mancini, o responsável por manter o time goiano vivo na briga pela permanência.

continua após publicidade .

Enquanto a torcida do Vila Nova fez sua parte nas arquibancadas com uma linda festa, dentro de campo o time deixou a desejar e foi para o intervalo em desvantagem. O Guarani, mesmo visitante, esteve bem e contou com a boa fase do seu centroavante Yuri Tanque para abrir o placar.

Boa parte das jogadas do Vila aconteceram pelo alto, algumas sem direção e outras nas mãos do goleiro Maurício Kozlinski. Os visitantes também não fizeram primeiro tempo exemplar, mas finalizaram mais. Aos 47, Rodrigo Andrade tocou para Yuri Tanque e o centroavante finalizou cruzado para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o Vila Nova teve postura completamente diferente e arriscou mais. Tanto é que encontrou o gol de empate aos oito minutos, quando Dentinho passou pela marcação de Leandro Vilela e chutou forte com a perna direita, sem chances de defesa para o goleiro.

continua após publicidade .

O empate deixou confronto novamente muito truncado e sem oportunidades de gol. Na reta final, aos 43, Maurício Kozlinski saiu mal em cobrança de escanteio e a bola sobrou para Matheus Mancini desviar de cabeça para as redes, dando números finais ao confronto.

O Vila Nova volta a campo no sábado, dia 17, quando visitará o Brusque, às 16h30, no estádio Augusto Bauer, em Brusque. Já o Guarani, na próxima terça-feira, enfrentará o Operário, às 19 horas, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.

FICHA TÉCNICA

continua após publicidade .

VILA NOVA 2 X 1 GUARANI

VILA NOVA - Tony; Alex Silva (Railan), Rafael Donato, Matheus Mancini e Willian Formiga (Matheuzinho); Sousa, Jean (Arthur Rezende) e Wagner (Jefferson); Dentinho, Daniel Amorim (Riquelme) e Kaio Nunes. Técnico: Allan Aal.

continua após publicidade .

GUARANI - Maurício Kozlinski; Alvariño (Diogo Mateus), João Victor, Derlan e Jamerson; Rodrigo Andrade, Leandro Vilela, Giovanni Augusto (Eduardo Person) e Isaque (Edson Carioca); Júlio César (Bruno José) e Yuri Tanque (Jenison). Técnico: Mozart Santos.

GOLS - Yuri Tanque, aos 47 minutos do primeiro tempo. Dentinho, aos 8; e Matheus Mancini, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS - Alex SIlva (Vila Nova); Giovanni Augusto (Guarani).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).