Vila Nova vence Náutico fora de casa e segura a liderança isolada da Série B
Embalado pela boa fase, o Vila Nova reassumiu o topo da Série B do Campeonato Brasileiro ao conquistar uma justa vitória. Neste domingo, no Estádio dos Aflitos, mostrou forças como visitante e superou o Náutico pela 33ª rodada por 2 a 0, com gols de Everton Galdino e Janderson.
Com o resultado, os goianos ficam na liderança isolada, somando 61 pontos, um na frente do Juventude, que tem 60. Os pernambucanos, por outro lado, seguem no meio da tabela e estacionados nos 42 pontos.
O jogo começou bastante equilibrado e truncado, apesar da situação oposta das equipes. Com o fator casa a seu favor, o Náutico assustou primeiro: Jean Carlos passou para Vinícius, que limpou a marcação e bateu para boa defesa de Helton Leite.
Apesar de dominado, o Vila Nova abriu o placar aos 21 minutos num contra-ataque: Dellatorre chutou e Muriel salvou, mas Everton Galdino completou no rebote.
Apesar da desvantagem, os pernambucanos foram para cima buscar o empate e quase alcançaram quando Jean Carlos cobrou falta de longe e Helton Leite afastou.
Ainda antes do intervalo, os goianos fizeram o segundo gol aos 42 minutos. Arnaldo recuou para Muriel, que se enrolou sozinho e deixou no pé de Janderson; atento, o atacante encobriu o goleiro e ampliou a vantagem.
Na volta para o segundo tempo, cada time tinha um objetivo diferente. Os goianos começaram melhor, mas
o confronto, com o passar do tempo, ficou sem muitas emoções e em aberto.
Sem mostrar efetividade ofensiva, os pernambucanos viram os goianos crescerem e, num contra-ataque, quase fizeram o terceiro em chute de Emerson Urso. Mas, na verdade, o Vila Nova já estava valorizando a importante vantagem, mantida até o final.
Os times voltam a campo, pela 34ª rodada da Série B, na próxima semana. O Vila Nova recebe o Novorizontino, no OBA, às 18h do domingo (18), já o Náutico visita o Goiás, na Serrinha, às 19h30 da segunda-feira (19).
FICHA TÉCNICA
NÁUTICO 0 x 2 VILA NOVA
NÁUTICO - Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Gustavo Henrique (Ryan), Léo Índio e Igor Fernandes; Samuel (Luiz Felipe), Wenderson e Jean Carlos; Kauã Maranhão (Victor Andrade), Paulo Sérgio (Luiz Cláudio) e Vinícius. Técnico: Bruno Pivetti.
VILA NOVA - Helton Leite; Hayner, Douglas Mendes (Tiago Pagnussat), Jonathan Costa e Willian Formiga; Dudu (Higor Meritão), João Vieira (Willian Maranhão) e Marquinhos Gabriel (Nathan Camargo); Everton Galdino (Emerson Urso), Dellatorre e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.
GOLS - Everton Galdino, aos 21, e Janderson, aos 42 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Igor Fernandes, Jean Carlos e Vinícius (NAU); Willian Maranhão, João Vieira, Jonathan Costa e Higor Meritão (VNO)
ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
RENDA - R$ 137.957,75
PÚBLICO - 5.309 torcedores
LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).