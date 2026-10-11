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Vila Nova vence Náutico fora de casa e segura a liderança isolada da Série B

Escrito por (via Agência Estado)
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Embalado pela boa fase, o Vila Nova reassumiu o topo da Série B do Campeonato Brasileiro ao conquistar uma justa vitória. Neste domingo, no Estádio dos Aflitos, mostrou forças como visitante e superou o Náutico pela 33ª rodada por 2 a 0, com gols de Everton Galdino e Janderson.

Com o resultado, os goianos ficam na liderança isolada, somando 61 pontos, um na frente do Juventude, que tem 60. Os pernambucanos, por outro lado, seguem no meio da tabela e estacionados nos 42 pontos.

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O jogo começou bastante equilibrado e truncado, apesar da situação oposta das equipes. Com o fator casa a seu favor, o Náutico assustou primeiro: Jean Carlos passou para Vinícius, que limpou a marcação e bateu para boa defesa de Helton Leite.

Apesar de dominado, o Vila Nova abriu o placar aos 21 minutos num contra-ataque: Dellatorre chutou e Muriel salvou, mas Everton Galdino completou no rebote.

Apesar da desvantagem, os pernambucanos foram para cima buscar o empate e quase alcançaram quando Jean Carlos cobrou falta de longe e Helton Leite afastou.

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Ainda antes do intervalo, os goianos fizeram o segundo gol aos 42 minutos. Arnaldo recuou para Muriel, que se enrolou sozinho e deixou no pé de Janderson; atento, o atacante encobriu o goleiro e ampliou a vantagem.

Na volta para o segundo tempo, cada time tinha um objetivo diferente. Os goianos começaram melhor, mas

o confronto, com o passar do tempo, ficou sem muitas emoções e em aberto.

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Sem mostrar efetividade ofensiva, os pernambucanos viram os goianos crescerem e, num contra-ataque, quase fizeram o terceiro em chute de Emerson Urso. Mas, na verdade, o Vila Nova já estava valorizando a importante vantagem, mantida até o final.

Os times voltam a campo, pela 34ª rodada da Série B, na próxima semana. O Vila Nova recebe o Novorizontino, no OBA, às 18h do domingo (18), já o Náutico visita o Goiás, na Serrinha, às 19h30 da segunda-feira (19).

FICHA TÉCNICA

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NÁUTICO 0 x 2 VILA NOVA

NÁUTICO - Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Gustavo Henrique (Ryan), Léo Índio e Igor Fernandes; Samuel (Luiz Felipe), Wenderson e Jean Carlos; Kauã Maranhão (Victor Andrade), Paulo Sérgio (Luiz Cláudio) e Vinícius. Técnico: Bruno Pivetti.

VILA NOVA - Helton Leite; Hayner, Douglas Mendes (Tiago Pagnussat), Jonathan Costa e Willian Formiga; Dudu (Higor Meritão), João Vieira (Willian Maranhão) e Marquinhos Gabriel (Nathan Camargo); Everton Galdino (Emerson Urso), Dellatorre e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.

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GOLS - Everton Galdino, aos 21, e Janderson, aos 42 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Fernandes, Jean Carlos e Vinícius (NAU); Willian Maranhão, João Vieira, Jonathan Costa e Higor Meritão (VNO)

ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

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RENDA - R$ 137.957,75

PÚBLICO - 5.309 torcedores

LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).

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Futebol Náutico Vila Nova
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