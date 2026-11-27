O Vila Nova está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro após 41 anos. Em uma noite histórica no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), o Tigre venceu o Atlético-GO por 2 a 0 nesta sexta-feira, confirmou o acesso e encerrou uma espera que atravessou mais de quatro décadas. A última participação colorada na elite nacional havia sido em 1985, e o clube agora volta a ocupar um lugar entre os principais times do futebol brasileiro.

O acesso veio após uma decisão em dois jogos contra o rival Atlético-GO, que começou com empate por 1 a 1 no duelo de ida. Com a melhor campanha na fase classificatória, o Vila Nova tinha a vantagem de avançar em caso de igualdade no placar agregado, mas fez valer a força diante da torcida e conquistou a vaga com vitória. O Tigre se junta a Novorizontino e Juventude, que já haviam garantido a subida, enquanto Fortaleza e Criciúma disputam a última vaga na Série A de 2027.

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O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e pela disputa intensa entre Vila Nova e Atlético-GO. O Dragão começou melhor, pressionou e manteve mais posse de bola, mas o Vila cresceu ao longo da etapa e passou a levar perigo, principalmente em jogadas de transição.

As principais oportunidades coloradas surgiram com João Vieira e Janderson, que pararam em boas defesas do goleiro Paulo Vítor. Pelo lado rubro-negro, Terans e Gustavo Coutinho também tentaram, mas não conseguiram abrir o placar.

Os goleiros Helton Leite e Paulo Vítor tiveram papel importante para manter o resultado zerado. Com chances para os dois lados e muita disputa no meio-campo, as equipes foram para os vestiários com a decisão do acesso ainda em aberto.

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O Vila Nova voltou do intervalo pressionando e conseguiu abrir o placar aos sete minutos do segundo tempo. Dudu finalizou de longe, em uma tentativa que inicialmente parecia não levar perigo, mas Júnior Barreto desviou a trajetória da bola e acabou marcando contra, colocando o Tigre em vantagem.

O gol mudou o cenário do clássico e aumentou a pressão sobre o Atlético-GO, que precisava reagir para evitar a eliminação. O Vila, por sua vez, passou a administrar a vantagem e buscar espaços para atacar, aproveitando o avanço do adversário.

Aos 31, o Vila Nova aproveitou um contra-ataque para ampliar a vantagem e encaminhar o acesso. Marquinhos Gabriel driblou Cristiano e encontrou João Vieira livre, que finalizou para marcar o segundo gol colorado e praticamente selar a classificação.

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O Atlético-GO ainda teve a oportunidade de diminuir e recolocar emoção no confronto. João Pedro chegou a finalizar com perigo, mas a bola explodiu na trave, frustrando a reação rubro-negra.

Com o segundo gol e a resistência diante das últimas investidas do Dragão, o Vila Nova confirmou a vitória por 2 a 0, celebrou o acesso à Série A e encerrou uma espera de 41 anos para voltar à elite do futebol brasileiro.

FICHA TÉCNICA

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VILA NOVA 2 X 0 ATLÉTICO-GO

VILA NOVA - Helton Leite; Igor Cariús (Nathan Camargo), Tiago Pagnussat, Douglas Mendes e Willian Formiga; Dudu (Anderson Jesus), João Vieira e Marquinhos Gabriel (Willian Maranhão); Éverton Galdino, Lincoln (Dellatorre) e Janderson (Emerson Urso). Técnico: Guto Ferreira.

ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Warley (Bruno José), Júnior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Cristiano, Daniel Peixoto (Marrony), Netinho (Gustavo Maia) e David Terans (João Pedro); Geovany Soares e Gustavo Coutinho (Leandro Vilela). Técnico: Roger Silva.

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GOLS - Júnior Barreto (contra), aos sete, e João Vieira, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dellatorre, Everton Galdino e Willian Formiga (Vila Nova); Guilherme Lopes e Gustavo Coutinho (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

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RENDA - R$ 421.690,00.

PÚBLICO - 10.000 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).