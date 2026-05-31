Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Vila Nova supera o Londrina em jogo com duas expulsões e segue na briga pelo topo da Série B

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 31.05.2026, 13:52:00 Editado em 31.05.2026, 13:59:00
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Vila Nova venceu o Londrina por 1 a 0 na manhã deste domingo, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma partida equilibrada e marcada por expulsões para os dois lados, o time goiano garantiu os três pontos com gol de André Luís, marcado no segundo tempo.

Com o resultado, o Vila Nova chegou a 22 pontos e segue bem na briga pelas primeiras colocações, vencendo a terceira seguida. Já o Londrina segue em situação delicada, dentro da zona de rebaixamento, com apenas oito pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um susto marcou a partida. Durante o jogo, uma ambulância precisou entrar em campo para prestar atendimento a um torcedor que estava desacordado atrás dos bancos de reservas. Integrantes do staff do Londrina acionaram rapidamente a equipe médica do clube, que auxiliou no socorro. De acordo com as primeiras informações, o torcedor teria sofrido uma queda após parte da grade de sustentação do setor social do estádio ceder.

O Londrina começou a partida pressionando o Vila Nova e quase abriu o placar logo nos primeiros minutos. Após boa jogada de Paulinho Moccelin, a bola chegou para Bruno Santos, que acertou um belo chute de fora da área, mas parou na grande defesa de Helton Leite. Depois, balançou as redes com Iago Teles, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Aos 15 minutos, o Londrina ficou com um jogador a menos em campo. Após uma entrada forte do atacante Iago Teles, o VAR chamou o árbitro para analisar as imagens e o jogador foi expulso direto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes do intervalo, o Londrina desperdiçou a melhor oportunidade até então. Bruno Santos finalizou com perigo e exigiu boa defesa de Helton Leite. No rebote, a bola sobrou para Lucas Marques, que chutou para fora.

Na volta do intervalo, o Londrina voltou a levar perigo ao ataque. Após uma falha da defesa do Vila Nova, André Dhominique ficou com a bola em boa condição, mas chutou para fora.

Aos 16 minutos, o Vila Nova também teve um jogador expulso e ficou com dez atletas em campo. Pedro Romano atingiu Thalis em uma disputa de bola e recebeu o segundo cartão amarelo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mesmo criando menos do que o Londrina, o Vila Nova abriu o placar aos 19 minutos do segundo tempo. Marquinhos Gabriel cobrou escanteio pela esquerda, Enzo desviou de cabeça na primeira trave e André Luís apareceu livre para finalizar de primeira, sem chances para o goleiro.

Mesmo com as mudanças promovidas pelos treinadores, o Londrina seguiu criando oportunidades e buscando o empate. No entanto, apesar das investidas, a equipe paranaense não conseguiu transformar as chances em gol e o placar não se alterou.

O Londrina volta a campo no próximo sábado, às 11h, para enfrentar o Criciúma no Estádio Heriberto Hülse. Já o Vila Nova entra em campo na segunda-feira (8), às 20h, contra o Botafogo-SP, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 0 X 1 VILA NOVA

LONDRINA - Maurício Kozlinski; André Dhominique, Yago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron (Rafael Monteiro); André Luiz (Caio Rafael), Lucas Marques (Fabiano) e Thalis (Kauê Leonardo); Paulinho Moccelin (Vitinho Mota), Iago Teles e Bruno Santos. Técnico: Rogério Micale.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VILA NOVA - Helton Leite; Nathan Camargo (Hayner), Tiago Pagnussat, Pedro Romano e Higor Luiz; Willian Maranhão (Enzo), Dudu (Willian Formiga) e Marquinhos Gabriel; Janderson (Caio Marcelo), Ryan e Gustavo Puskas (André Luís). Técnico: Guto Ferreira.

GOL - André Luís, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Marques, Paulinho Moccelin, André Dhominique e Fabiano (Londrina); Gustavo Puskas, Willian Maranhão, Pedro Romano, Dudu e Caio Marcelo (Vila Nova).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÕES VERMELHOS - Iago Teles (Londrina) e Pedro Romano. (Vila Nova).

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

PÚBLICO - 3.560 torcedores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RENDA - R$ 80.085,00.

LOCAL - Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina (PR).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol Londrina serie b Vila Nova
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV