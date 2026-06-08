Vila Nova mira liderança da Série B em dia de briga contra o Z4

A frenética 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B continua movimentando os gramados de forma fragmentada. Na noite desta segunda-feira (08), dois confrontos simultâneos agendados às 20h prometem mexer com os extremos da tabela de classificação, colocando em pauta tanto a briga pelo topo do campeonato quanto a fuga desesperada da zona de rebaixamento.

O grande destaque da noite fica para o duelo de opostos no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas na Série B, o vice-líder Vila Nova joga em casa para tentar assumir a liderança isolada.

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O time goiano soma os mesmos 22 pontos do Sport, ficando atrás apenas pelo critério de saldo de gols (8 a 6). O adversário do clube goiano será o Botafogo-SP, que aparece na beira do abismo com 10 pontos, sendo a primeira equipe posicionada fora do Z4.

No mesmo horário, a Arena Independência, em Belo Horizonte, será palco de uma verdadeira batalha pela sobrevivência. América-MG e Atlético-GO fazem um confronto direto contra o fantasma do rebaixamento para a Série C.

O time da casa vive uma crise profunda e amarga a lanterna do torneio nacional, sem ter vencido uma partida sequer até aqui. Do outro lado, o time goiano soma 13 pontos e necessita urgentemente do triunfo como visitante para abrir distância segura do pelotão de trás.

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A 12ª rodada da Série B terá continuidade na terça-feira (09) com mais dois embates às 19h: a Ponte Preta encara o Cuiabá no Moisés Lucarelli, enquanto Náutico e Fortaleza medem forças no estádio dos Aflitos.

Os três jogos derradeiros acontecem na quarta-feira (10). Às 20h, o Ceará recebe o Avaí no Presidente Vargas e o Goiás enfrenta o Novorizontino no Hailé Pinheiro. Mais tarde, às 21h, o Sport joga na Ilha do Retiro diante do Athletic-MG para fechar a rodada.