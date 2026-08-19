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Vila Nova massacra a lanterna Ponte Preta na Série B com impiedosos 6 a 0

Escrito por (via Agência Estado)
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O Vila Nova recebeu a Ponte Preta no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, e aproveitou a vulnerabilidade do rival, que enfrenta a maior crise de sua história, para aplicar um histórico 6 a 0, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Janderson, André Luís, Marquinhos Gabriel, Dudu, Everton Galdino e Willian Formiga balançaram as redes para os goianos.

Na briga pelo acesso, o Vila Nova é o terceiro colocado, com 40 pontos. Na lanterna, a Ponte Preta segue com apenas dez e 15% de aproveitamento. O time não recebe salários há seis meses e não ganha faz 17 jogos, sendo 14 derrotas e três empates (Athletic, Botafogo-SP e Náutico).

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A Ponte Preta saiu para uma difícil missão no OBA, e de cara enfrentou momentos de terror. Na primeira chegada, Marquinhos Gabriel finalizou de fora da área e Vinicius Ferrari fez a defesa. A sequência escancarou a situação traumática da Ponte na Série B: André Luís passou e Janderson finalizou para fazer 1 a 0, aos oito minutos. Em seguida, foi a vez de André Luís receber na cara do perigo para completar de dentro da área, ampliando logo aos 13.

A situação dos ponte-pretanos ainda piorou quando Elvis acusou dores musculares após dividida, deixando o campo para a entrada de Juan. Debaixo das traves, Vinicius Ferrari ainda voltou a trabalhar após finalização de João Vieira, evitando o terceiro gol.

Marquinhos Gabriel não se contentou com o placar parcial e acertou a gaveta do goleiro, que foi buscar. Aos 40 minutos, no entanto, o camisa 10 recebeu cruzamento de Higor Luiz e concluiu para o fundo da rede, abrindo 3 a 0. Apesar do resultado, o goleiro ponte-pretano fez uma grande primeira etapa, evitando uma tragédia ainda maior.

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A Ponte Preta voltou com postura diferente na segunda etapa e, no primeiro minuto, assustou em finalização de Léo Gomes. Depois, David da Hora cabeceou e enfim colocou Helton Leite para trabalhar. A resposta do Vila Nova foi com requintes de crueldade: Dudu finalizou de fora da área aos 17, a bola desviou em Palacios e morreu no fundo da rede: 4 a 0.

Três minutos depois, um contra-ataque foi armado e Janderson deixou Everton Galdino na cara do gol, para fazer o quinto. Aos 35, Willian Formiga subiu na grande área para cabecear de cima para baixo e contar com uma falha de Vinicius Ferrari, fechando a surra.

A dupla volta a campo no domingo (23) para a 24ª rodada. A Ponte Preta joga às 16h, recebendo o Avaí no Moisés Lucarelli, enquanto o Vila Nova visita o Operário, às 18h, no Germano Krüger.

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FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 6 X 0 PONTE PRETA

VILA NOVA - Helton Leite; Hayner, Tiago Pagnussat (Willian Formiga), Breno Bora e Higor Luiz (Igor Cariús); João Vieira, Dudu e Marquinhos Gabriel (Dodô); Janderson, Dellatorre (Everton Galdino) e André Luís (Ryan Lima). Técnico: Guto Ferreira.

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PONTE PRETA - Vinícius Ferrari; Lucas Cunha, Palacios e Gustavo Almeida; Julio, André Lima, Elvis (Juan), Léo Gomes (Diego Leão) e Daniel Baianinho (Gustavo Telles); David da Hora (Miguel) e Brandão (Damião). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Janderson, aos nove, André Luís, aos 13, e Marquinhos Gabriel, aos 40 minutos do primeiro tempo; Dudu, aos 18, Everton Galdino, aos 20, e Willian Formiga, aos 35 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Juan, Palacios e Miguel (Ponte Preta).

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ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, OBA, em Goiânia (GO).

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Futebol Ponte Preta serie b Vila Nova
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