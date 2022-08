Vila Nova impõe nova derrota ao Náutico, de virada, e deixa a lanterna da Série B

(via Agência Estado)

Em jogo nervoso e com emoção até o fim, Náutico e Vila Nova se enfrentaram na noite desta sexta-feira, em duelo de desesperados. Os goianos saíram atrás do placar, mas buscaram a virada, por 2 a 1, na etapa final com gol aos 45 minutos de Rafael Donato, que tinha marcado contra no primeiro tempo. A partida, válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi realizada no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).

Com o resultado, o Náutico é o novo lanterna (20º) da competição, com os mesmos 21 pontos. O Vila Nova volta a vencer após quatro empates seguidos e amplia sequência invicta para sete partidas. Com 24 pontos, aparece em 18º lugar, ainda na zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi marcado por boas chances para ambos os lados. Logo nos primeiros minutos, o Vila Nova chegou bem com Kaio Nunes, que completou cruzamento e assustou. O Náutico respondeu com chute de longe de Jean Carlos. Até que aos 17 minutos, os mandantes abriram o placar em falha bizarra. O goleiro do time goiano, Tony, tentou espalmar e a bola bateu no zagueiro Rafael Donato, que mandou contra o próprio gol.

O zagueiro Alisson Cassiano também quase fez contra ao tentar cortar cruzamento, mas Tony salvou. Depois, Jean Carlos quase ampliou em bonito chute de fora da área. Os minutos finais foram mais produtivos para o Vila Nova. Alex Silva pegou rebote na entrada da área e a bola passou rasteira, muito perto da trave. Depois, Wagner recebeu na esquerda e chutou cruzado, mas acertou a trave.

Na volta para o segundo, o jogo ficou mais truncado, mas o Vila Nova demonstrava mais vontade na busca pelo gol. O Náutico foi cedendo o controle da partida e as chances para o adversário começaram a aparecer na parte final. Neto Pessoa levou perigo após completar cruzamento de Wagner, de cabeça, para boa defesa do goleiro Bruno.

Mas aos 33 minutos, o Vila Nova conseguiu empatar o placar. Railan cruzou rasteiro e Wagner finalizou de primeira. O goleiro Tony defendeu, mas o próprio Wagner deu um peixinho para completar de cabeça. Com o gol, o clima ficou tenso para o Náutico e o técnico Elano foi muito criticado pelos torcedores.

Os minutos finais foram recheados de emoções e reviravoltas. Perto dos 45 minutos, o Náutico reclamou de pênalti por conta de um suposto domínio com o braço de Alex Silva. Após checagem do VAR, porém, o jogo seguiu, sob muitos protestos de Elano e dos jogadores do time da casa. E, praticamente no lance seguinte, aos 45, após lateral cobrado para dentro da área, Rafael Donato se redimiu do gol contra e cabeceou para virar o placar e garantir a vitória goiana.

O Vila Nova volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, quando recebe o Sampaio Corrêa, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO), pela 26ª rodada. No dia seguinte, às 21h30, o Náutico encara o líder Cruzeiro, no Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 1 X 2 VILA NOVA-GO

NÁUTICO - Bruno; Wellington, Maurício (Bruno Bispo) e João Paulo; Anilson, Jobson (Mateus Cocão), Souza (Pedro Vitor), Victor Ferraz (Luís Felipe), Jean Carlos e Júnior Tavares; Jonathas (Kieza). Técnico: Elano.

VILA NOVA - Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga (Railan); Ralf (Dentinho), Sousa, Arthur Rezende (Jean) e Wagner; Kaio Nunes (Hugo Cabral) e Neto Pessoa (Daniel Amorim). Técnico: Allan Aal.

GOLS - Rafael Donato, contra, aos 17 minutos do primeiro tempo. Wagner, aos 33, e Rafael Donato, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima.

CARTÕES AMARELOS - Wellington e Jean Carlos (Náutico).

RENDA - R$ 383.321,00.

PÚBLICO - 13.196 pagantes.

LOCAL - Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).