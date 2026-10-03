Vila Nova-Go ganha do Botafogo-SP e reassume a liderança isolada da Série B do Brasileiro
O Vila Nova está de volta à liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B, após vencer o Botafogo-SP por 1 a 0 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, neste sábado no encerramento da 31ª rodada. Encaminhando o acesso à elite, o time goiano venceu o duelo com gol de Janderson, além de ter outros dois gols anulados.
Com a nova pontuação de corte na primeira posição, o Vila Nova alcançou 57, ultrapassando os 56 pontos do Juventude. O Botafogo segue remando na tentativa de se afastar da zona de rebaixamento, ainda em 16º lugar, com 35 pontos, enquanto o Avaí abre o Z-4 com 30.
Em uma situação delicada na luta contra o descenso, o Botafogo tentou imprimir bom ritmo diante do postulante à liderança da Série B, mas encontrou dificuldade em oferecer perigo. Morelli teve boa oportunidade, mas bateu de fora e errou o alvo.
Quando tudo parecia terminar empatado na primeira metade, Hayner arrumou bom cruzamento e Janderson acertou bela finalização de perna direita. A bola entrou no canto de Victor Souza, desempatando o jogo nos acréscimos.
O intervalo fez bem ao Vila Nova. Na volta, Dudu acertou belo chute, mas o goleiro pegou. Everton Galdino aproveitou o rebote e rolou para Marquinhos Gabriel marcar o segundo, mas a arbitragem assinalou impedimento.
Na reta final, foi a vez de Hygor aproveitar a sobra após cobrança de escanteio na área e empurrar a bola para as redes, com uma pancada, mas a arbitragem levou o lance para o vídeo, e acabou anulando o lance.
A dupla volta a campo na quarta-feira (07). Pela 32ª rodada, o Botafogo visita o Operário, no estádio Germano Krüger, às 19h30, enquanto o Vila Nova recebe o Cuiabá no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, às 20h30.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 0 X 1 VILA NOVA-GO
BOTAFOGO - Victor Souza; Pedrinho (Gabriel Inocêncio), Ericson, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel (Arthur Caíke), Morelli e Rafael Gava (Thiaguinho); Zé Hugo (Wesley Santos), Hygor e Matheus Sales (Kelvin). Técnico: Cláudio Tencati.
VILA NOVA-GO - Helton Leite; Hayner, Douglas Mendes, Tiago Pagnussat e Higor; João Vieira (Willian Formiga), Dudu e Marquinhos Gabriel (Higor Meritão); Everton Galdino (Emerson Urso), André Luís (Lincoln) e Janderson (Dodô). Técnico: Guto Ferreira.
GOL - Janderson, aos 46 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Leandro Maciel e Ericson (Botafogo); Marquinhos Gabriel, Hayner e João Vieira (Vila Nova).
ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).
RENDA - R$ 225.245,00.
PÚBLICO - 3.830 torcedores.
LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).