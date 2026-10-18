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Vila Nova e Novorizontino empatam e dominam o topo da Série B do Brasileiro

Escrito por (via Agência Estado)
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No grande confronto do final de semana, Vila Nova e Novorizontino empataram por 2 a 2 em um embate de reviravoltas, neste domingo, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Robson abriu o placar para os visitantes, mas Dodô empatou e deu assistência para André Luís virar para os goianos. No último lance, Christian Ortíz deixou tudo igual novamente.

O duelo da 34ª rodada valia a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Vila Nova segue na ponta, agora com 62 pontos, enquanto o Novorizontino assumiu a vice-liderança, com 61, empatado com o Juventude e vantagem no saldo de gols: 31 contra 18.

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A Série B reservou para sua reta final um confronto direto entre gigantes, que entraram em campo disputando a liderança na tabela - ao menos até o final da rodada. A igualdade entre os rivais goianos e paulistas foi realçada pela disputa com pouquíssimas escapadas de perigo dos dois lados.

Na grande oportunidade da primeira metade, Rômulo cobrou escanteio com capricho e colocou a bola na cabeça do artilheiro do Novorizontino, Robson. Ele subiu sozinho para cabecear precisamente no cantinho de Helton Leite, abrindo o placar. Agora ele atinge 25 gols no ano, sendo o 17º na competição, se igualando a Mikael, do CRB, entre os maiores goleadores.

A história foi diferente na etapa final. O técnico Guto Ferreira tirou um volante para a entrada de Dodô, e o meia empatou o duelo com 17 minutos em campo, recebendo de Higor Meritão e soltando uma pancada de fora da área para estufar as redes. A inspiração do Vila Nova jogando no OBA ainda reservava uma virada: aos 26, Dodô cobrou falta levantando um balão na segunda trave, e André Luís conferiu, de carrinho, para empurrar a bola para o fundo da rede.

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Quando tudo parecia definido, Christian Ortíz apareceu na área para aproveitar bola alçada e, de cabeça, deixou tudo igual, com o relógio marcando 53 minutos, decretando o empate em 2 a 2 no último lance da partida.

Para a 35ª rodada, a dupla volta a campo no sábado (24), às 16h30. O Novorizontino visita o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, enquanto o Vila Nova visita o São Bernardo, no Primeiro de Maio.

FICHA TÉCNICA

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VILA NOVA 2 X 2 NOVORIZONTINO

VILA NOVA - Helton Leite; Hayner (Igor Cariús), Douglas Mendes, Jonathan Costa e Higor; Higor Meritão (Nathan Camargo), Willian Maranhão (Dodô) e Marquinhos Gabriel (Tiago Pagnussat); Everton Galdino (Enzo), André Luís (Dellatorre) e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.

NOVORIZONTINO - Jordi; Madson, Carlinhos, Eduardo Brock e Sander (Maykon); Matheus Bianqui, Luís Oyama (Vinicius Paiva) e Rômulo (Christian Ortiz); Reidiney (Ronald), Robson (Carlão) e Nicolas Careca (Juninho). Técnico: Enderson Moreira.

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GOLS - Robson, aos 25 minutos do primeiro tempo. Dodô, aos 17, André Luís, aos 26, e Christian Ortíz, aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hayner e Willian Maranhão (Vila Nova); Robson, Matheus Bianqui e Maykon (Novorizontino)

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG)

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RENDA - R$ 270.390,00

PÚBLICO - 10.000 torcedores

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).

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Futebol Novorizontino Vila Nova
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