Vídeo: veja como é o novo avião comprado pelo Palmeiras

A Embraer entregou nesta terça-feira o avião comprado por Leila Pereira para uso do Palmeiras. Em evento na cidade de São José dos Campos, interior paulista, a presidente do clube fez um discurso emocionada, revisitando memórias sobre as quais se habituou a lembrar, como o dia em que sugeriu ao marido, José Roberto Lamacchia, para patrocinar o time. Veja o vídeo abaixo

O avião comprado em janeiro pela empresa de Leila, a Placar Linhas Aéreas S/A, chegou ao Brasil no dia 7 deste mês. O modelo, um E-190-E2, tem valor estimado em R$ 300 milhões. A aeronave pertence à empresária, mas será alugado pelo time para que os jogadores tenham "muito mais conforto e agilidade" nas viagens, segundo disse a dirigente recentemente.

Sua ideia é que o Palmeiras "seja um exemplo" para o futebol brasileiro. "Eu aqui sentada olhando isso tudo, relembro de onde nós viemos. Isso representa muito para a gente, meu marido trabalhou muito para conquistar tudo que conquistou", começou Leila, em um púlpito colocado à frente do avião e ao lado de um letreiro chamativo com o nome da sua companhia aérea.

"Se não fosse o Palmeiras, não teria essa ideia, que foi minha, de patrocinar o Palmeiras em 2015. Não tenho dúvida nenhuma de que a minha vida e a do meu marido ficou muito melhor depois desse grande patrocínio", continuou a mandatária, que considera ser "uma pessoa muito querida pela torcida" do Palmeiras.

A ideia de adquirir o avião partiu da própria Leila Pereira. A iniciativa visa gerar uma economia para o Palmeiras, que, segundo apurou o Estadão, gasta em torno de R$ 1,5 milhão por mês com viagens do elenco para as partidas no Brasil e fora dele. A aeronave pode voar sem necessidade de escala para todos destinos da América do Sul, evitando o desgaste dos jogadores em voos comerciais.

"Eu costumo dizer para o meu marido, que já tinha passado por tudo na vida, mas que jamais pensei que seria presidente do Palmeiras. E agora, tenho certeza, olhando para essa joia, de que ele deve estar imaginando: 'nunca pensei, Leila, que você seria presidente e nunca imaginei que fosse capaz de adquirir essa máquina espetacular'", completou a dirigente, citando, mais uma vez, o marido, dono da Crefisa e da FAM, patrocinadoras do Palmeiras. Ela não tem dúvidas de que sua aquisição fará com que o clube economize com viagens e tenha mais facilidade com a logística.

Como contrapartida à economia que pode ser gerada aos cofres do clube, Leila ganha publicidade e dinheiro ao alugar o avião a outros clubes também e para empresas interessados quando não estiver sendo utilizado. O próprio Palmeiras terá de pagar para usar o avião, que tem capacidade para 114 passageiros, mas alguns assentos foram removidos, segundo Leila, para garantir mais conforto à delegação.

"Tiramos alguns bancos para ficar mais confortável para que o atleta já venha fazendo recuperação e tudo o que precisa, isso influencia na performance. Vamos fazer o que for preciso para que o atleta venha se recuperando dentro do avião, com alimentação e todos os tratamentos", explicou ela.

Ex-goleiro do Palmeiras, Jailson esteve no evento como representante da cidade de São José dos Campos para entregar uma homenagem da Embraer para Leila e José Roberto Lamacchia.

O avião não tem as cores do Palmeiras, uma vez que será alugado para outras empresas e clubes. Ele é azul e branco e apresenta o nome da companhia aérea. É necessária ainda a liberação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para o avião começar a operar no espaço aéreo brasileiro e internacional.

Leila Pereira é a quinta mulher mais rica do Brasil e ostenta a 45ª maior fortuna do País, de acordo com a revista Forbes, publicação especializada em negócios e economia. Segundo a revista, a empresária de 57 anos é dona de um patrimônio avaliado em R$ 7,2 bilhões.

