Da Redação

Vídeo: torcedor joga copo em Luciano Hang durante jogo

Na noite desta quarta-feira (15) aconteceu uma partida pela final da Copa do Brasil entre o Athletico Paranaense e o Atlético Mineiro. Mas o que está repercutindo nas redes sociais, é que, durante o jogo, Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, tenta interagir com uma parte dos torcedores e acaba sendo atingido por um copo com líquido.

O empresário, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, é um dos patrocinadores do Furacão. A logo da Havan fica estampado nas mangas do clube paranaense.

O Athletico-PR perdeu a final da Copa do Brasil para o Galo, que venceu a partidas de ida e de volta por 4x0 e 2x1, respectivamente.

Com informações; Metrópoles.