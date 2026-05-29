Vídeo fake de Gómez agredido por Bolsonaro revolta presidente do Paraguai

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, precisou ir a público para falar sobre montagens exibidas em telões instalados em Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil. As imagens mostravam o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro agredindo Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras. A empresa responsável pela exibição alegou ter sofrido um ataque hacker.

As imagens contavam ainda com provocações sobre política e futebol aos paraguaios. A exibição causou uma confusão na fronteira. Paraguaios derrubaram painéis, que ficavam perto da Ponte da Amizade, a chutes e empurrões.

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"Lamentamos os cartazes ofensivos instalados em Ciudad del Este. Este tipo de ação não contribui para o entendimento nem para o respeito que devem prevalecer entre os povos", escreveu Peña em suas redes sociais.

"O Paraguai está vivendo um de seus melhores momentos. Cresce, atrai investimentos e avança com força rumo ao futuro. Talvez isso incomode alguns. A nós, nos motiva a continuar trabalhando para que o gigante que é o Paraguai siga crescendo e ocupando o lugar que merece", continuou o presidente.

O chefe do Executivo paraguaio disse que ordenou que o Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai retirasse as imagens de todas essas estruturas. A prefeitura de Ciudad del Este anunciou que abriu uma investigação sobre a situação e encaminhou o caso ao Ministério Público.

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Gustavo Gómez faz parte do elenco do Paraguai na Copa do Mundo, convocado pelo técnico Gustavo Alfaro. Do Palmeiras, ainda há Mauricio e Ramón Sosa. A lista de 26 atletas ainda não foi divulgada. Na prévia, com 55 nomes, há outros seis jogadores que atuam no futebol brasileiro: Carlos Coronel (São Paulo), Junior Alonso (Atlético), Fabián Balbuena (Grêmio), Damián Bobadilla (São Paulo), Matías Villasanti (Grêmio) e Isidro Pitta (RB Bragantino).