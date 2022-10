Vidal tem alta, mas Varela vira desfalque do Flamengo para final da Libertadores

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A torcida do Flamengo ganhou uma boa e uma má notícia nesta segunda-feira. O volante Arturo Vidal recebeu alta e não deve ser problema para a final da Copa Libertadores, no sábado, contra o Athletico-PR. Já o lateral Guillermo Varela será desfalque no fim de semana, por problemas físicos.

continua após publicidade .

Vidal foi submetido a uma drenagem de líquido na perna direita, no hospital, e foi liberado nesta tarde. Na sequência, vai fazer tratamento no CT do clube carioca a partir de terça-feira. E deve ser relacionado para a final de sábado, ainda sem saber se terá condições de começar entre os 11 titulares.

O meio-campista chileno, de acordo com o técnico Dorival Junior, jogou no sacrifício na segunda partida da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na quarta-feira passada. E precisou passar pelo procedimento nesta segunda.

continua após publicidade .

No caso de Varela, um exame constatou uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ele vai iniciar tratamento no CT e talvez nem viaje com a delegação do Flamengo para Guayaquil, no Equador, onde será disputada a grande final da Libertadores.

A dupla está, naturalmente, fora da partida contra o Santos nesta terça, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Para este jogo, Dorival deve contar com time misto, com "quatro ou cinco titulares", como havia avisado após a vitória sobre o América-MG, no sábado, também pelo Campeonato Brasileiro.

É provável que estes titulares sejam Santos, Pedro, Everton Ribeiro e David Luiz. Arrascaeta, Thiago Maia e Gabriel Barbosa devem ficar fora da partida para se recuperarem de problemas físicos. Mas, ao longo do duelo contra o Santos, o treinador não descarta colocar outros titulares em campo, para manterem o ritmo de jogo. No fim de semana, o Flamengo só teve reservas, além de João Gomes.