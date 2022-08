Vice-líder, Bahia visita o Londrina para ampliar vantagem no G-4 da Série B

(via Agência Estado)

A 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta terça-feira com um confronto na parte de cima da tabela. Às 19h, o Bahia busca manter a boa vantagem no G-4 diante do Londrina, justamente o quinto colocado. A partida será realizada no Estádio do Café, em Londrina (PR).

Na última rodada, o Bahia recebeu o Ituano e venceu por 2 a 0. Com isso, chegou a 43 pontos e assumiu a vice-liderança. O Londrina, por outro lado, empatou sem gols com o lanterna Vila Nova e tem 34 pontos. Apesar de estar perto do G-4, os paranaenses estão oito pontos atrás do quarto colocado Vasco, que soma 42.

No lado do Londrina, o técnico Adilson Batista conta com o retorno do volante João Paulo, que retorna de suspensão, mas não pode escalar o lateral-esquerdo Alan Ruschel pelo mesmo motivo. A boa notícia fica por conta dos possíveis retornos do lateral-direito Samuel Santos e do meia Mossoró, recuperados de lesão.

O técnico Enderson Moreira também tem alguns problemas para montar o Bahia. Isso porque o zagueiro Didi recebeu o terceiro cartão amarelo e é desfalque certo. Marco Antônio, Luiz Otávio e Gabriel Noga estão em fase final de recuperação e são dúvidas.

CONFIRA OS JOGOS DA 25ª RODADA:

TERÇA-FEIRA

20h30

Londrina x Bahia

QUARTA-FEIRA

19h

Criciúma x Operário

QUINTA-FEIRA

20h

CSA x Vasco

21h30

Tombense x Sport

SEXTA-FEIRA

19h

Ituano x Novorizontino

21h30

Náutico x Vila Nova-GO

SÁBADO

11h

Ponte Preta x Guarani

16h30

Chapecoense x Brusque

19h

Sampaio Corrêa-MA x CRB

DOMINGO

16h

Grêmio x Cruzeiro