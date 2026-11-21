Dois jogos mexeram consideravelmente na tabela do Brasileirão neste sábado, dia 21. No primeiro, o empate com o Palmeiras no Nubank Parque deu o título antecipado ao Flamengo. No segundo, a derrota do Atlético para o Boca Juniors na final da Copa Sul-Americana fez com que o sonho de alguns times no meio de tabela fosse por água abaixo.

Isso acontece em razão do vice do time mineiro. Sem trazer a taça para Belo Horizonte, o Atlético faz com que a principal competição do futebol brasileiro deixe de ceder 9 vagas à Libertadores do ano que vem. Agora, no máximo 8 times estarão classificados.

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Se fosse campeão, o Atlético estaria garantido diretamente à fase de grupos pelo título continental. Com isso, não precisaria 'usar' uma eventual vaga conquistada pelo atual 7º lugar do Brasileirão. Este espaço seria preenchido pelo time abaixo, e assim sucessivamente, abrindo 9 lugares. Mas isso não irá acontecer.

O Boca Juniors ficou com o título e a vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

O Flamengo, campeão brasileiro, já está classificado, assim como o Palmeiras, que é o segundo colocado e ainda disputa as finais da Libertadores e da Copa do Brasil. Fluminense e Cruzeiro também estão matematicamente garantidos.

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Num cenário 'ideal', os 6 primeiros classificados no Brasileirão já estão na próxima Libertadores. Porém, o G-6 pode virar G-7 se o Palmeiras faturar o tetra da Libertadores ou se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil e cair à Série B ao mesmo tempo. Nessa situação, um G-8 seria criado automaticamente.

CENÁRIO DO GRÊMIO PODE MUDAR TUDO

O Grêmio, que no momento está no Z-4 com 38 pontos, ainda pode se classificar diretamente à fase de grupos da competição continental se vencer o Palmeiras na Copa do Brasil. Porém, o time gaúcho não pode em hipótese nenhuma ser rebaixado à Série B caso seja campeão, pois isso inviabiliza sua participação na Libertadores.

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O Manual de Clubes da Conmebol deste ano define que todos os clubes devem participar da elite do futebol nacional no ano em que são classificados. Esta norma foi adotada em 2026 e será mantida em 2027.

O Grêmio ainda se classificaria à Libertadores em caso de vice na Copa do Brasil, seguindo o mesmo modelo de permanecer na Série A. Só que ao contrário do título, a medalha de prata permite jogar a partir da segunda fase apenas.

QUEM AINDA BRIGA?

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Além de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense, outros 7 times ainda sonham com a Libertadores em 2027. Além do próprio Grêmio, condicionando sua participação no continental à permanência na Série A, os seguintes clubes ainda têm chances matemáticas via Brasileirão. São eles (segundo dados da Ufmg): Athletico-PR (86,8%), Bahia (50,2%), Atlético (41,9%), Santos (18,6%), Vasco (1,5 %) e Red Bull Bragantino (1,1%).