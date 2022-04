Vettel é multado por ter andado em uma scooter, após problema em seu Aston Martin

Da Redação

A temporada 2022 da Fórmula 1 não começou legal para Sebastian Vettel. Depois de ficar de fora das duas primeiras corridas (Bahrein e Arábia Saudita), o piloto alemão foi multado, nesta sexta-feira, em cinco mil euros (cerca de R$ 25,7 mil) por ter dirigido uma scooter (pequena motocicleta) na pista de Melbourne, nos primeiros treinos livres para o GP da Austrália, a ser disputado no domingo, após seu Aston Martin apresentar problemas mecânicos.

Antes de dirigir a scooter, Vettel saiu do carro e usou um extintor para inibir o início de incêndio. Na motocicleta, ele se dirigiu até os boxes com o capacete empoleirado no topo da cabeça, acenando para os fãs com as duas mãos fora do guidão.

Depois de ser punido, Vettel afirmou que tinha recebido autorização de um fiscal para usar a scooter. "Eu perguntei: 'Posso dirigir?' Porque eu prefiro dirigir eu mesmo", disse Vettel a repórteres no paddock, em entrevista coletiva. "Ele me entregou a scooter e disse, 'OK, Vamos lá.' E eu fui. Quero dizer, que eu gostaria de pegar o carro de volta e não ter um problema em desses. Não estou aqui para dirigir uma scooter."

Quatro vezes campeão mundial, Sebastian Vettel ficou de fora das duas primeiras corridas do ano por ter contraído o coronavírus. Em Albert Park, o alemão acabou não podendo participar da segunda sessão de treinos nesta sexta-feira, pois os mecânicos não conseguiram recuperar o carro a tempo. "Vai ficar tudo bem amanhã (sábado), mas teria sido bom ter mais algumas voltas", disse o piloto, que estava em 13º antes do acidente.