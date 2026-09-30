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Veto às bets: veja quais clubes do Brasileirão já retiraram publicidade de casas de aposta

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Medida Provisória publicada pelo Governo Federal na última sexta-feira, 25, mudou o cenário dos patrocínios no futebol brasileiro. A determinação proibiu as atividades das casas de apostas no País, afetando diretamente os clubes que possuem acordos com empresas do ramo. As equipes têm até 5 de outubro para retirar as marcas de suas propriedades.

A decisão atinge uma parcela significativa do futebol nacional. Na Série A do Campeonato Brasileiro, 14 dos 20 clubes têm empresas do segmento como patrocinadores máster. Apesar do prazo para adequação ainda não ter terminado, alguns clubes já começaram a se adaptar à nova realidade.

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O Flamengo começou a retirar a marca da Betano de materiais divulgados nas redes sociais. Nas publicações mais recentes, a parte frontal da camisa aparece sem o logotipo da casa de apostas. Entretanto, o clube ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar a MP. A diretoria argumenta que a medida terá impacto financeiro significativo.

O Botafogo também passou a divulgar imagens de seus jogadores sem a VBET. Em uma publicação relacionada ao treinamento do elenco, os atletas aparecem com o uniforme sem a exposição da marca. A mudança passou a fazer parte do material divulgado no dia a dia do clube.

Por outro lado, o Grêmio é um caso diferente dos demais. O clube gaúcho havia anunciado, em 23 de setembro, apenas dois dias antes da publicação da MP, um novo acordo de patrocínio máster com a Pitaco, empresa do segmento de apostas. Após a publicação da medida, a equipe informou que aguarda os desdobramentos do tema antes de definir os próximos passos. Por enquanto, entretanto, o logotipo do empreendimento não vem sendo exibido nos materiais divulgados pelo clube.

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Por fim, o Santos se pronunciou em relação à determinação e suspendeu a exposição da Novibet, após a publicação da Medida Provisória. Apesar da interrupção, o contrato entre o time alvinegro e a empresa continua vigente. A decisão, portanto, não representa o encerramento definitivo da parceria, mas interrompe a exposição da marca enquanto a proibição estiver em vigor.

Com isso, o Santos não terá a Novibet na camisa no clássico contra o São Paulo, marcado para esta sexta-feira (2), pelo Campeonato Brasileiro. A retirada, porém, ainda está em processo. Nos treinamentos realizados nesta semana, os jogadores ainda apareceram utilizando uniformes com o logotipo.

A MP estabelece que materiais publicitários e sinais de patrocínio das empresas de apostas devem ser retirados até 5 de outubro, às 23h59. A partir de 6 de outubro, as plataformas de apostas deverão ser bloqueadas no país.

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